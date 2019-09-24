В Volkswagen раскрыли первые подробности о новом Jetta для России

Новый седан Volkswagen Jetta для российского рынка будет иметь три комплектации, два двигателя на выбор и широкий набор функционального оборудования. Первые данные о машине рассекретило представительство немецкой марки. По всей видимости, компания начала готовить аудиторию к возвращению модели.

Напомним, производство Jetta предыдущего поколения завершилось в нашей стране в мае 2018 года, а последние выпущенные экземпляры распродали в марте 2019-го. Сейчас Volkswagen планирует вернуть седан в Россию, но уже новой генерации.

В компании напомнили, что Jetta не только получила свежий дизайн, но и построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. 110-сильный мотор будет сочетаться с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом". Флагманский 150-сильный двигатель агрегатируют только с АКПП.

Уже в "базе" у седана будут светодиодные фары и задние фонари. Опционально предусмотрена панорамная крыша. В списке оснащения - цифровая приборная панель Active Info Display, атмосферная подсветка с 10 цветами, навигационная система Discover Media с 8-дюймовым тачскрином, подогрев руля и задних сидений, система бесключевого доступа и запуска двигателя. Объем багажника равен 510 литров.

Известны названия трех комплектаций Jetta - Origin, Respect и Status. Но конкретное их наполнение опциями обнародуют позже. Как и цены. Дата запуска модели на нашем рынке тоже пока не названы, но, очевидно, это произойдет до конца года.

Предыдущая генерация Jetta в России оснащалась теми же моторами 1.6 MPI на 110 л.с. и 1.4 TSI на 150 л.с. Однако в линейке был еще и 125-сильный агрегат. Стоил седан от 1,05 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.