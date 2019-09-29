Как Зеленский уволил спецпредставителя США по Украине

Совсем иначе сложилась командировка на Генассамблею для президента Украины Владимира Зеленского. За океан он отправлялся в самом благодушном настроении, предвкушая часовую встречу с главой Белого дома. Но очень быстро дипломатическая "розовопония" сменилась для украинского лидера попаданием в эпицентр все сметающего дипломатического урагана, вызванного публикацией его разговоров с Трампом. Неожиданно для себя Зеленский оказался действующим лицом внутренней политики США, находящихся на пороге выборов. А по соцсетям стала гулять не слишком политкорректная шутка о том, что если у Билла Клинтона была Моника Левински (связь с ней едва не привела Клинтона к импичменту - прим. ред.), то у Дональда Трампа теперь есть своя "Моника Зеленски".

В очередном твите глава Белого дома сообщил о том, что "новый и очень хороший президент Украины рассказал "Фейковым новостям" в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме". С точки зрения примененной в отношении Зеленского терминологии твит выглядит непристойным: примерно в таких же выражениях Трамп оправдывался, когда его ранее обвиняли в неподобающем поведении с женщинами. Впрочем, своим заискиванием в ходе беседы с президентом США, на которое обратили внимание едва ли не все европейские комментаторы, Зеленский поставил себя в положение лидера, с которым Трамп посчитал возможным разговаривать свысока. "Вы для нас - потрясающий учитель, - радовал Зеленский самолюбие главы Белого дома. - Вы совершенно правы. Не просто на сто, на все тысячу процентов". "Такая поспешность в желании угодить - это ненормально", - отреагировал на поведение главы Украины бывший уполномоченный Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

А французская Le Monde привела одну из последних прозвучавших в разговоре с Трампом шуточек украинского президента: "Лучше с вами общаться вживую, чем говорить по телефону". Издание утверждает, что, услышав ее, Трамп "смеялся сквозь слезы".

Однако смеяться сквозь слезы куда больше пристало самому Зеленскому. В субботу подал в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Это произошло сразу после того, как госсекретарю Майклу Помпео было поручено передать следственным комитетам конгресса документы, которые в том числе касались участия Волкера в организации расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению экспертов, если бы Волкер выступил в конгрессе в качестве должностного лица и соврал, то наказание за лжесвидетельствование оказалось бы очень суровым. Согласится ли теперь, в качестве отставного чиновника, Волкер дать показания, не ясно. О его роли в истории с Байденом-младшим заговорили после интервью личного адвоката американского президента Руди Джулиани. Тот, в частности, сообщил Sky News, что именно Волкер свел его с помощником Зеленского. А на следующий день после телефонной беседы Зеленского и Трампа в Киеве посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд и Волкер встречались с главой Украины и другими местными политиками, чтобы, как пишут американские СМИ, проинструктировать их, как реагировать на требования хозяина Белого дома.

После того как значительная часть обстоятельств этой истории стала публичной, в том числе касающаяся Волкера, тот якобы сам решил, что его усилия на посту спецпредставителя США по Украине будут неэффективными. "Курт Волкер - истинный американец. И это сделало его миссию невозможной", - прокомментировал отставку Волкера в Twitter председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, "Волкер всегда действовал в интересах США, а не Украины", и потому в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе результат его деятельности, как известно, ноль.

А как Россия относится к отставке Волкера? Отвечая на мой вопрос, источник в российском МИДе подчеркнул: это внутреннее дело американской администрации и нам безразлично это решение.

Добавлю, что на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН, когда министра иностранных дел России спросили, как тот относится к публикации стенограммы переговоров между Трампом и Зеленским, Лавров ответил кратко: "Меня мама с детства учила не читать чужие письма". И подчеркнул: Москва руководствуется сложившимися в мире дипломатическими правилами в отношении сведений, содержащихся в разговорах глав государств. В свою очередь The New York Times утверждает, что в последнее время стенограммы некоторых бесед Трампа с иностранными официальными лицами, том числе с президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи были помещены в секретную компьютерную систему с весьма ограниченным доступом.

Но отставка Волкера, пожалуй, наименьшая из грозящих Зеленскому бед.

Во-первых, по мнению немецкого Der Spiegel, Зеленский в разговоре с Трампом "оскорбил правительство Германии", а попытки посла Украины в ФРГ "склеить осколки" обречены на провал. Неудивительно, что статья в специализирующемся на освещении европейских событий интернет-издании EUоbserver озаглавлена алармистски: "Украинский президент сжигает мосты в Европу".

Во-вторых, неприкрытым желанием выслужиться перед Трампом глава Незалежной поставил под сомнение поддержку Украины, которая прежде существовала в обеих палатах конгресса. К тому же теперь абсолютно непонятно, начнет ли Киев серьезное расследование в отношении вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена и его сына, на чем настаивал Трамп. Тем более, хвастовство Зеленского о личной преданности ему нового генпрокурора Украины ставит под сомнение объективность предполагаемого расследования.

Неудачные мизансцены, которые бывший комедийный актер Владимир Зеленский мог раньше с легкостью переиграть на сцене, в большой политике исправить уже невозможно. "Токсичность" президента Украины, с чьих слов выяснилось, что он испытывает не благодарность, а обиду в отношении европейских спонсоров и покровителей - канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, - выглядит, по мнению Reuters, для Киева "дипломатическим бедствием с далекоидущими последствиями". Курт Волкер - первая громкая, далеко не последняя отставка в команде Трампа среди лиц, имеющих непосредственное отношение к контактам с Зеленским. Еще неизвестно, не придется ли украинскому президенту, в свою очередь, давать показания перед американским конгрессом. За ошибки "потрясающего учителя", как называл Трампа Зеленский, расплачиваться, возможно, придется его слишком льстивому ученику. И эта грядущая политическая "турбулентность" будет пострашнее той, в которую попал на пути в Нью-Йорк самолет Сергея Лаврова.