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Рубрика: В мире

Захарова рассказала о "каминг-ауте" демократической партии США

Текст: Игорь Дунаевский

Демократическая партия США разоблачила сама себя интригами вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такую оценку происходящему в Вашингтоне дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступившая в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Мне кажется, у них произошел какой-то каминг-аут, - отметила Захарова. - Они сами себя разоблачили". "Почему, простите меня, это инициировали именно те самые люди, которые требовали растерзания (основателя организации "Викиликс" Джулиана) Ассанжа ровно за это же самое", - задалась вопросом представитель МИД РФ, комментируя действия демократов, добивавшихся публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

При этом Захарова напомнила, что секретные документы госструктур США, опубликованные "Викиликс", помогли "переоценке реальных преступных действий, которые осуществлялись американскими политиками и выдавались за праведные".

Напомним, в минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму июльской беседы Трампа с Зеленским, утечки о которой спровоцировали политическую бурю в США. Противники главы Белого дома собираются инициировать против него расследование для импичмента.

В мире США Правительство МИД Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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