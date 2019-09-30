- С 1 октября в квартирах нельзя открывать хостелы
- Максимальная выплата при оформлении аварии по Европротоколу будет доступна во всех регионах
- Как изменится налог на добавленную стоимость
- Магазины и кафе предложат новый способ оплаты товаров и услуг - смартфоном по QR-коду через Систему быстрых платежей
- Изменились правила перевозки детей - теперь все автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности
- Бюджетникам повысят зарплату
Мест нет. И не будет
Это означает, что теперь в многоквартирном доме хостел может располагаться только на первом этаже в нежилом помещении с отдельным входом. Что и предусматривает закон, вступивший 1 октября в силу.
Его обсуждали много лет. До этого были многочисленные обращения граждан, которые вынуждены жить рядом с шумными квартирами, используемыми под хостелы. Кроме того, такие пристанища еще и зарекомендовали себя как небезопасные. Нередко там случаются пожары или драки. При этом помещения не оборудованы тревожными кнопками и средствами защиты, их никто не охраняет. Наконец, это антисанитария в подъезде.
Хостелы популярны за рубежом. Законы там жесткие. "В Европе и Северной Америке деятельность хостелов строго урегулирована и, как правило, требует наличия лицензий из самых различных инстанций. Любое нарушение влечет отзыв лицензии, а следом приостановление или прекращение деятельности хостела", - рассказал эксперт гостиничного рынка Алексей Гавришев.
В России же владельцы хостелов долгое время чувствовали себя безнаказанно, существовали вне закона и даже не задумывались ни о каких лицензиях. Теперь около 20-30 процентов таких гостиниц уйдут с рынка, прогнозирует руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его словам, первые этажи - чересчур дорогое удовольствие. Многие хостелы не смогут туда переехать из обычных квартир.
"Если мы возьмем, например, Москву или Санкт-Петербург, то здесь далеко не все могут позволить себе взять в аренду коммерческие помещения на первых этажах, потому что ее цена в зависимости от места вырастает в десятки раз", - отметил Александр Моор. Либо это затраты на перевод помещения в нежилое, организацию отдельного входа. И в обоих случаях надо еще купить и установить необходимое для обустройства гостиниц оборудование. Затратно выходит.
Соответственно, в первую очередь уйдут именно "бедные" хостелы, которые располагаются в жилых квартирах и не могут гарантировать своим жильцам комфорт и безопасность.
То, что владельцы гостиниц уже пытаются избавиться от бизнеса, ставшего незаконным, очевидно.
По данным портала "Авито", за год число предложений о продаже хостелов как готового бизнеса выросло на 7,9%. При этом спрос в 20 из 26 городов сократился на 2,9%, а накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение спроса - на 23%.
Вместе с тем уход отельеров не должен существенно отразиться на туристическом рынке. "Даже повышение цен с учетом того, что предпринимателю пришлось менять помещение или приводить в порядок имеющееся, будет не очень существенным", - добавил в разговоре с "РГ" Александр Моор.
С ним солидарен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он уверен, что свое дело сделает удачно выбранное время вступления закона в силу - сейчас большие туристические сезоны во всех городах закончились, а к следующим рынок уже успеет перестроиться.
Владельцев хостелов, расположенных в жилых помещениях, в случае продолжения работы после первого октября, ждут санкции. "Во-первых, при выявлении таких хостелов органы прокуратуры и Роспотребнадзора в регионах будут собирать материалы и отправлять их в суд. А суд может признать бездействие коммерсантов незаконным и обязать их привести деятельность хостела в соответствие с требованием закона.
Во-вторых, лица, организовавшие хостел в жилом помещении, будут нести ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых зданий, за нарушение правил противопожарной безопасности, за оказание услуг ненадлежащего качества. А также за несоблюдение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об услуге и исполнителе", - рассказал Алексей Гавришев.
Нарушившие все эти требования навлекут на себя целый "ураган" санкций от государства. Для продолжения работы собственнику хостела все равно придется перевести помещение из жилого фонда в нежилой и выполнить все необходимые предписания. "Понадобится немного времени, чтобы очистить рынок. Система правоохранительных органов сейчас выстроена достаточно эффективно. За пару месяцев возможно справиться со всеми незаконными хостелами. Останутся единичные случаи", - заключил Айдар Галеев, руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG.
Автовладелец получит в четыре раза больше
До сих пор такая привилегия в качестве эксперимента была только у тех, кто попал в аварию в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Те, кто попал в аварию в других регионах и оформил ее по Европротоколу, могли рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей. Впрочем, чтобы рассчитывать на такую выплату, необходимо соблюдение некоторых условий.
Итак, оформить аварию по Европротоколу можно в случаях, если в аварии участвовали только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО. При этом в аварии не пострадали люди и не причинен ущерб третьим лицам.
Но чтобы рассчитывать на максимальную выплату - 400 тысяч - аварию надо оформить либо с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена на машине, либо с помощью специального приложения для смартфонов. И в том, и в другом случаях данные о ДТП поступят в информационную систему ОСАГО в некорректируемом виде. Если авария оформлена только на бумаге, то есть путем заполнения извещения о ДТП, то рассчитывать можно только на сумму до 100 тысяч.
Для получения выплаты более этой суммы требуется соблюдение еще одного условия: оба участника аварии согласны с обстоятельствами ДТП. Если такого согласия нет, например, оба участника утверждают, что ехали на зеленый свет, то даже при оформлении аварии с помощью приложения или устройств ГЛОНАСС можно рассчитывать на выплату только до 100 тысяч.
Напомним, что автомобилей, оборудованных ГЛОНАСС, не так уж и много. Тем, кому не повезло с таким оборудованием, нужно скачать бесплатное приложение на свой смартфон. Называется оно "ДТП. Европротокол". В нем все просто и доступно. Также аналогичные приложения разрабатывают сами страховые компании. Использование их приложений тоже легитимно.
Но еще раз повторим, заполнение бумажного извещения о ДТП даже при наличии устройств и приложений - обязательно. Иначе ни на какую страховую выплату рассчитывать не стоит.
Если у участников аварии есть споры, то даже при наличии устройств ГЛОНАСС или мобильного приложения рассчитывать стоит только на выплату в пределах 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные - то надо оформлять аварию в ГИБДД.
Если есть возражения и нет телематических устройств или мобильного приложения - выход один: сообщать об аварии в ГИБДД и следовать их рекомендациям.
Если сотрудники ГИБДД настаивают на оформлении без них, то нужно смело им сообщать, что обстоятельства ДТП не позволяют оформить аварию без Госавтоинспекции.
Надо сказать, что приложение "ДТП.Европротокол" позволяет проверить полисы ОСАГО. Если у одного из участников полис окажется недействительным, то ни на какое возмещение при оформлении по Европротоколу рассчитывать не стоит. Да и на любое другое возмещение по ОСАГО. В этом случае необходимо вызывать ГИБДД, а потом возмещать ущерб через суд.
Напомним, что с 1 ноября планируется запустить возможность оформлять само извещение о ДТП в электронном виде. Это будет самостоятельное приложение, рабочее название которого "Помощник ОСАГО". Правда, с начала в качестве эксперимента оно будет работать только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Воспользоваться им можно будет только в том случае, если у участников аварии есть согласие в обстоятельствах ДТП. Программное обеспечение другого варианта не предусматривает. Если согласия нет - остается бумажное оформление этого извещения, в том числе с использованием устройств ГЛОНАСС и других приложений. Либо обращение по факту аварии в Госавтоинспекцию.
Если эксперимент даст положительный результат в четырех регионах, его распространят на всю страну. Это возможно к концу 2020 года.
Смартфон заплатит за все
Она запущена Банком России и пилотной группой банков в начале года для переводов между счетами физлиц, а теперь начинает действовать в ретейле. Для торгово-сервисных предприятий этот способ расчетов кратно дешевле приема карточных платежей: за большинство товаров и услуг комиссия банку не превысит 0,4 процента, за дорогие покупки, например за автомобиль, - 0,7 процента.
С 1 октября банки могут взимать эти комиссии с торгово-сервисных предприятий. К этому же дню все 11 системно значимых кредитных организаций должны были присоединиться к СБП. Дедлайн нарушил Сбербанк - он безуспешно пытался обсудить особые условия, затем объявил, что в срок не уложится.
По оценке АКОРТ, за первый год эксплуатации СБП может занять от 4 до 6 процентов безналичных платежей."Необходимо будет разъяснять покупателям преимущества системы и возможности ее использования", - сказал представитель АКОРТ. Затраты на внедрение технологии можно будет оценить после реализации пилотных проектов, добавил он.
СБП не требует платежных терминалов, для нее может быть достаточно обычного смартфона с установленным на него приложением, которое будет генерировать QR-коды, говорит начальник управления развития банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка Мурад Шихмагомедов. Ретейлеры, заинтересованные в наращивании безналичного оборота, вряд ли будут медлить с внедрением нового метода после завершения его тестирования, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: издержки на прием оплаты по QR-кодам сопоставимы со стоимостью инкассации, вложения в необходимое оборудование вряд ли заметно ухудшит привлекательность СБП даже для ретейлеров среднего размера.
Повышенный интерес магазинов к внедрению расчетов через новую систему отмечает ряд банков, входящих в пилотную группу. "Первыми торгово-сервисными предприятиями, которые подключатся через нас к СБП, станут телекоммуникационные провайдеры", - говорит директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. Директор департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Виталий Анпилогов сообщил, что практически каждая компания, у которой значимые обороты проходят через эквайринг, видит в СБП способ снижения расходов. Среди основных сегментов он выделяет федеральных и региональных ретейлеров и предприятия питания. Замдиректора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов также отмечает, что интерес в большей степени исходит со стороны кафе и ресторанов, компаний сферы услуг, а также от ретейлеров, занимающиеся продажей электроники и одежды. У банка "Русский стандарт" практически все клиенты по эквайрингу заинтересованы в новой технологии, многие к старту готовят маркетинговые акции, чтобы сделать сервис максимально привлекательным для покупателей, говорит директор департамента эквайринга этого банка Инна Емельянова.
"Я думаю, что СБП и карточные платежи будут взаимодополнять друг друга, а конкурировать, скорее, с наличными, - считает глава Национальной системы платежных карт (операционного, платежного и клирингового центра СБП) Владимир Комлев. - СБП придет достаточно быстро и естественно в те сегменты, где сегодня используются наличные, нет POS-терминалов и где нельзя сделать безналичный платеж в два клика, а нужно вводить сложные реквизиты. Она не начнет конкурировать с платежами по картам, потому что карта дает близкий к идеальному клиентский опыт, когда для совершения платежа нужно просто прикоснуться к терминалу, особенно если платишь телефоном с биометрической аутентификацией". При этом он допускает, что торгово-сервисные предприятия в своих маркетинговых акциях будут продвигать СБП и там, где уже прижился безнал, "но покупатель все равно будет выбирать для себя наиболее простой вариант, - и здесь смещение в сторону более дешевых платежей будет очень и очень плавным".
На скорость внедрения СБП в расчеты между покупателями и продавцами повлияют не только тарифы и скорость расчетов, но и количеством сбоев и блокировок по любым причинам (например, в рамках борьбы с отмыванием средств), отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. "Когда появится положительная практика - внедрение ускорится", - говорит он.
Появление СБП на рынке безналичных платежей будет способствовать снижению тарифов классического эквайринга и приведет к сильным переменам в программах лояльности банков и ритейлеров.
Уровень комиссий по эквайрингу уже начал снижаться, как следствие, платежные системы пересматривают и размер комиссии, который остаётся банку-эмитенту карты, отмечает Станислав Волков. "Это означает, что у банков будет меньше средств, которые они могли бы направить на поощрение клиентов, которые расплачиваются картами, - объясняет он. - Поэтому банки будут ухудшать условия "кэшбека на всё" и переносить акцент на совместные с ритейлерами акции, когда кэшбек начисляется на покупки в конкретной сети магазинов".
Для банков на данный момент технология оплаты через QR-код не очень выгодная. "Условно говоря, мы с классических транзакций получаем комиссию, которая зависит от разных факторов и достигает 2 процентов и даже больше, а при оплате в системе СБП вознаграждение банка фиксировано и составляет где-то 0,2-0,4 процента (с учетом расчетов между банком продавца и банком покупателя. - Прим. ред.), - говорит Мурад Шихмагомедов. - При этом выгода магазинов, наоборот, возрастает. Предполагается, что это должно повлечь за собой снижение цен во благо покупателей, но надо посмотреть, как это будет работать в реальности. К тому же для обывателя разница в цене в 1-1,5 процента будет едва ощутима". Банки постараются возместить выпадающие доходы от снижения тарифов на эквайринг при помощи различных комиссий или дополнительных услуг, предупреждает Путиловский.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Фрукты, пальма, самолет
Пальмовое масло станет более дорогим ингредиентом. НДС на него повышается с 10 до 20 процентов. В то же время ставка налога на фрукты и ягоды, включая виноград, снижается с 20 до 10 процентов.
Сейчас внутренний сбор фруктов и ягод в России уступает объемам, которые ввозятся из-за границы. Снижение ставки НДС позволит отечественным производителям плодово-ягодной продукции увеличить оборотные средства и направить их на закладку новых садов, на внедрение технологий. Все это в результате должно насытить российский рынок фруктами и ягодами отечественного производства, сделать их доступнее и дешевле.
Что касается пальмового масла, то оно активно используется в производстве многих пищевых продуктов. Доля молочной продукции при изготовлении которой в качестве ингредиента применяется этот дешевый растительный жир, по разным оценкам, составляет от 20 до 50 процентов. Это снижает их качество. Более того, с рынка вытесняются натуральные молочные продукты, поскольку их производить дороже. Повышение ставки НДС для пальмового масла должно изменить эту ситуацию.
Также с 1 октября в России начинает действовать бессрочная нулевая ставка НДС для авиарейсов, пункты отправления и назначения которых, а также промежуточные точки маршрута, расположены вне Москвы.
По общему правилу внутренние авиаперевозки в России облагаются НДС по ставке 10 процентов. Исключение составляли маршруты (туда и обратно) в Крым, Севастополь, Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ. В отношении них ставка НДС составляет ноль процентов. И теперь она будет действовать и для воздушных перевозок, которые осуществляются в обход московского авиаузла.
Обнуление НДС позволит стимулировать развитие региональной инфраструктуры, увеличить общий трафик авиаперелетов внутри страны и снизить нагрузку на московские аэропорты.
Золото без НДС
В интернете активно распространяется информация, что с 1 октября также вступает в силу отмена 20 процентов НДС при приобретении гражданами драгоценных металлов, например, золота в слитках у банков.
Но это не совсем так.
Норма, которая появилась в Налоговом кодексе касается освобождения от НДС банковских операций по привлечению драгоценных металлов во вклады. То есть налог "не включается", если клиент передает банку золото для хранения на депозите. Но и это, как пояснили "РГ" в минфине, не новая норма. Она прописана в статье 5 Закона "О банках и банковской деятельности". И с 1 октября поправки в Налоговый кодекс лишь привели в соответствие с этим законом терминологию раздела, где упоминаются банковские операции.
Автобусам дали ремня
Самое же "громкое" новшество - теперь все автобусы с детскими группами должны быть оборудованы ремнями безопасности. И юные пассажиры во время поездки должны быть ими пристегнуты. Раньше автобусы с ремнями требовались лишь при междугородних перевозках детей, на пригородные и городские поездки это правило не распространялось.
Все эксперты, опрошенные "РГ", соглашаются, что использование ремней во время детских поездок повысит безопасность: от ДТП это не спасет, но может уменьшить их последствия. "Меры разумные, - отмечает директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. - У перевозчиков претензий к этим новшествам нет. Документ продуманный. Неспециализированные компании не станут переоборудовать свои автобусы ради того, чтобы раз в несколько недель перевозить детей, и не станут участвовать в таких перевозках. По сути, этот бизнес отдали тем, кто профессионально им занимается, кто умеет это делать".
Но возникает и проблема. "Очень трудно, - поясняет Татьяна Ракулова, - заставить детей оставаться пристегнутыми всю поездку. Водитель во время движения следит за дорогой и не может полностью контролировать, что происходит в салоне. А наказывают за это между тем именно шофера, а не сопровождающих детей взрослых. И штрафы весьма ощутимые - 3000 рублей для водителя, до 100 000 рублей для организации-перевозчика.
Здесь, говорят эксперты, надо бы ввести систему как для личных авто. Если пассажир не пристегнут, то штрафуют не водителя, а пассажира. Если когда-либо подобные штрафы введут у нас, то, скорее всего, за сидящего без ремня ребенка наказывать будут его законного представителя. В поездке это взрослый, сопровождающий группу. Однако пока введение такого порядка не обсуждается.
Правила организованной перевозки детей автобусами нужно, по мнению экспертов, совершенствовать и дальше. К примеру, сейчас за любое отклонение автобуса с маршрута перевозчику опять же грозит штраф до 100 000 рублей. "А ведь ситуации бывают разные: ребенку стало плохо, захотел в туалет. А за любой съезд с трассы - штраф, - отмечает председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при минтрансе Кирилл Янков. - Надо, наверное, более гибко подходить к этим ситуациям".
При подготовке поправок в правила перевозки проводилось публичное обсуждение проекта с предпринимателями. Они обращали внимание и на то, что в документе не приведен алгоритм срочной замены автобуса в случае поломки. Предлагали разрешить проезд автобусов с детьми по выделенным полосам. В окончательный вариант документа все эти пожелания включены не были.
Зато стало проще оформлять документы для поездки. Уведомление о ней в пределах города или пригорода можно будет подавать в ГИБДД не за два дня, как сейчас, а за 24 часа. В междугороднем сообщении - за 48 часов.
Изменены и требования к водителям. Сейчас садиться за руль автобуса с детьми разрешается лишь шоферу, имеющему права категории "D" и непрерывный стаж работы к началу поездки не менее года. Теперь будет допускаться перерыв на месяц за последние 13 месяцев.
Плюс 4,2 процента
Это определено распоряжением правительства, которое было подписано еще в марте. А деньги на это заложены в федеральном бюджете.
Речь также идет о госслужащих. Зарплату повысят работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей.
Прибавку к зарплате должны ощутить, например, инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, электромонтеры, слесари, сантехники, техники, уборщики служебных помещений), специалисты по соцработе, комплексной реабилитации, социальные психологи, бухгалтеры, юристы, кадровики. А также - спасатели, пожарные, океанологи, гидробиологи, метеорологи, работники селекционно-семеноводческих центров, лесники и многие другие.
Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе нянечкам в детсадах, техничкам в школе, должны принять власти на местах. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации о повышении зарплат с 1 октября, обозначив минимальную планку 4,3 процента. Регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить деньги в бюджетах.
В 2020 году заработные платы работников этих категорий предполагается увеличить тоже с 1 октября. На 3,8 процента. Ожидается, что именно такой будет инфляция по итогам этого года, а зарплаты бюджетников как раз индексируют на ее уровень предыдущего года.
Что касается бюджетников, указанных в майских указах президента, то их зарплаты, напомним, ориентированы на среднюю по региону. Например, у врачей, преподавателей и мастеров в учреждениях начального и среднего профобразования, работников учреждений культуры, младшего и среднего медперсонала зарплата должна быть равна средней в регионе.
А у врачей, преподавателей вузов и других в два раза ее превышать. По мере роста средних зарплат, должны расти и зарплаты этих категорий бюджетников.