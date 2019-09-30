Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов

США должны выплатить Ирану 50 миллиардов долларов в качестве компенсаций от введенных ранее санкций.

Только в этом случае Тегеран готов вернуться к ядерной сделке, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи. Он отметил, что Вашингтон своими ограничительными мерами стремится обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады.

Напомним, в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Тегеран должен был ограничить свои ядерные программы, а Запад снять санкции. Но в мае прошлого года Соединенные Штаты объявили о выходе из договора и восстановлении жестких санкций против исламской республики.