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Рубрика: В мире

Два чиновника дадут показания в конгрессе США по делу об импичменте

Текст: Максим Макарычев
Два высокопоставленных чиновника американской администрации, которых попросили дать показания в ходе расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа, согласились сделать это под присягой, сообщил во вторник представитель возглавляемого демократами комитета палаты представителей, сообщает Reuters.
Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер, ушедший в отставку на минувшей неделе, предстанет перед группой законодателей в четверг. А бывший посол США в Украине Мари Йованович, со скандалом уволенная Трампом, даст показания 11 октября, по словам чиновника комитета, который говорил на условиях анонимности.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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После жалобы таинственного разоблачителя демократы изучают просьбу Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, озвученную во время их телефонного разговора 25 июля для расследования дела в отношении внутриполитического соперника главы Белого дома, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний является ведущим кандидатом от демократов в борьбе против республиканца Трампа на выборах 2020 года. По информации, озвученной рядом американских медиа, неназванный информатор, личность которого засекречена, является агентом ЦРУ. Он обвинил Трампа в оказании давления на иностранного лидера с целью получения личной политической выгоды. Волкер подал в отставку на прошлой неделе после того, как разоблачитель назвал его одним из двух американских дипломатов, которые встретились с украинскими официальными лицами на следующий день после звонка Трампа Зеленскому.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео выступил против усилий демократов в палате представителей с целью получить показания от чиновников госдепартамента, обвинив законодателей в запугивании дипломатов. "Сотрудники госдепартамента не могут присутствовать на каких-либо собеседованиях или показаниях без наличия адвоката исполнительной власти для контроля за раскрытием конфиденциальной информации", - отметил Помпео в письме председателю комитета по иностранным делам палаты представителей Элиоту Энгелю. Помпео, который находится в Италии с официальным визитом, резко выступил против просьбы Энгеля о том, чтобы чиновники госдепа дали показания в конгрессе.

В письме, опубликованном в Twitter, Помпео сказал Энгелю: "Я обеспокоен деталями вашей просьбы, которые могут быть поняты только как попытка запугать и ненадлежащим образом обращаться с выдающимися специалистами государственного департамента, включая нескольких профессиональных сотрудников дипломатической службы, на кого сейчас нацелен комитет".

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Энгель и два других председателя комитетов палаты выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Помпео в "фальсификации" расследования импичмента, и назвали его "фактическим свидетелем", основываясь на сообщениях средств массовой информации. Ранее они сообщили о том, что глава американской дипломатии присутствовал в ситуационной комнате Белого дома во время разговора Трампа с Зеленским. "Он (Помпео) должен немедленно прекратить запугивание свидетелей госдепартамента, пытаясь защитить себя и президента", - написали Энгель и его однопартийцы Адам Шифф и Элайджа Каммингс.

Фото: Evan Vucci/ AP
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Пока нет подтверждений того, согласились ли выступить перед конгрессменами три других чиновника. Это заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, советник госдепартамента Ульрих Брехбуль и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд. Госдеп не ответил на запрос прокомментировать ситуацию.

Стало известно, что генеральный инспектор государственного департамента Стив Линник в среду проведет экстренную встречу с сотрудниками нескольких комитетов палаты представителей и сената. Речь пойдет о документах, полученных от конгрессменов юрисконсультом госдепартамента, связанных с дипломатическим ведомством и Украиной.

Запрос об импичменте может привести к утверждению ходатайства о нем или предъявления официальных обвинений в отношении Трампа в нижней палате конгресса. В этом случае на следующем этапе речь может идти о судебном разбирательстве в сенате по вопросу о смещении президента с должности. Но поддерживающие Трампа республиканцы контролируют верхнюю палату конгресса и не проявляют особого желания к его уходу со своего поста.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Напомним, что телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся после того, как глава Белого дома заморозил почти 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Во время разговора Зеленский согласился провести расследование по делу Байдена и его сына Хантера и выразил заинтересованность в приобретении большого количества американского оружия в виде противотанковых ракет Javelin. Хантер Байден занимал должность члена совета директоров украинской газовой компании Burismaс 2014 по 2018 годы.

Позднее эти средства были предоставлены, и во вторник стало известно, что Украина согласилась купить 150 ракет Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Лидеры комитетов конгресса утвердили соглашение о продаже Киеву ракет в рамках пакета крупных международных военных сделок.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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