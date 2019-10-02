Два чиновника дадут показания в конгрессе США по делу об импичменте

Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер, ушедший в отставку на минувшей неделе, предстанет перед группой законодателей в четверг. А бывший посол США в Украине Мари Йованович, со скандалом уволенная Трампом, даст показания 11 октября, по словам чиновника комитета, который говорил на условиях анонимности.

После жалобы таинственного разоблачителя демократы изучают просьбу Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, озвученную во время их телефонного разговора 25 июля для расследования дела в отношении внутриполитического соперника главы Белого дома, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний является ведущим кандидатом от демократов в борьбе против республиканца Трампа на выборах 2020 года. По информации, озвученной рядом американских медиа, неназванный информатор, личность которого засекречена, является агентом ЦРУ. Он обвинил Трампа в оказании давления на иностранного лидера с целью получения личной политической выгоды. Волкер подал в отставку на прошлой неделе после того, как разоблачитель назвал его одним из двух американских дипломатов, которые встретились с украинскими официальными лицами на следующий день после звонка Трампа Зеленскому.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео выступил против усилий демократов в палате представителей с целью получить показания от чиновников госдепартамента, обвинив законодателей в запугивании дипломатов. "Сотрудники госдепартамента не могут присутствовать на каких-либо собеседованиях или показаниях без наличия адвоката исполнительной власти для контроля за раскрытием конфиденциальной информации", - отметил Помпео в письме председателю комитета по иностранным делам палаты представителей Элиоту Энгелю. Помпео, который находится в Италии с официальным визитом, резко выступил против просьбы Энгеля о том, чтобы чиновники госдепа дали показания в конгрессе.

В письме, опубликованном в Twitter, Помпео сказал Энгелю: "Я обеспокоен деталями вашей просьбы, которые могут быть поняты только как попытка запугать и ненадлежащим образом обращаться с выдающимися специалистами государственного департамента, включая нескольких профессиональных сотрудников дипломатической службы, на кого сейчас нацелен комитет".

Энгель и два других председателя комитетов палаты выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Помпео в "фальсификации" расследования импичмента, и назвали его "фактическим свидетелем", основываясь на сообщениях средств массовой информации. Ранее они сообщили о том, что глава американской дипломатии присутствовал в ситуационной комнате Белого дома во время разговора Трампа с Зеленским. "Он (Помпео) должен немедленно прекратить запугивание свидетелей госдепартамента, пытаясь защитить себя и президента", - написали Энгель и его однопартийцы Адам Шифф и Элайджа Каммингс.

Пока нет подтверждений того, согласились ли выступить перед конгрессменами три других чиновника. Это заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, советник госдепартамента Ульрих Брехбуль и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд. Госдеп не ответил на запрос прокомментировать ситуацию.

Стало известно, что генеральный инспектор государственного департамента Стив Линник в среду проведет экстренную встречу с сотрудниками нескольких комитетов палаты представителей и сената. Речь пойдет о документах, полученных от конгрессменов юрисконсультом госдепартамента, связанных с дипломатическим ведомством и Украиной.

Запрос об импичменте может привести к утверждению ходатайства о нем или предъявления официальных обвинений в отношении Трампа в нижней палате конгресса. В этом случае на следующем этапе речь может идти о судебном разбирательстве в сенате по вопросу о смещении президента с должности. Но поддерживающие Трампа республиканцы контролируют верхнюю палату конгресса и не проявляют особого желания к его уходу со своего поста.

Напомним, что телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся после того, как глава Белого дома заморозил почти 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Во время разговора Зеленский согласился провести расследование по делу Байдена и его сына Хантера и выразил заинтересованность в приобретении большого количества американского оружия в виде противотанковых ракет Javelin. Хантер Байден занимал должность члена совета директоров украинской газовой компании Burismaс 2014 по 2018 годы.

Позднее эти средства были предоставлены, и во вторник стало известно, что Украина согласилась купить 150 ракет Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Лидеры комитетов конгресса утвердили соглашение о продаже Киеву ракет в рамках пакета крупных международных военных сделок.