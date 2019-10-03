СМИ: "Ярость" принца Гарри может иметь плохие последствия для него

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на Mail on Sunday и его издателя. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и Меган были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды". Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц.

"Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении принца Гарри. Это не первый раз, когда Герцог Сассекский пытается защитить Меган. В ноябре 2016 года он подтвердил, что встречается с американской актрисой, и обрушился на "волну насилия и преследований", с которой она столкнулась в публикациях. Даже аналитики, которые работают с Букингемским дворцом, в среду отметили, что вспыльчивое заявление шестого по счету наследника британского престола может быть контрпродуктивным и иметь весьма негативный эффект.

"Это абсолютно необычно. Люди могут понять, что Гарри не согласен с тем, что кто-то печатает личное письмо (его жены). Но его заявление выходит далеко за рамки этого. Выглядит так, будто он месяцы сдерживал ярость в себе. Я действительно подвергаю сомнению мудрость восприятия им СМИ должным образом", - сказал королевский биограф Пенни Юнор.

Редактор "королевского отдела" ВВС Николас Уитчелл считает, что принц Гарри выбрал не совсем удачное время для критики британских медиа.

Несмотря на то, что африканский тур герцога и герцогини Сассекских выглядел как "значительный успех", он немного подмочил репутацию пары "после серии ошибочных шагов, связанных с частными самолетами и дорогостоящими ремонтами недвижимости к их визиту".

Споры также вызвало сравнение принца Гарри и Меган Маркл с его матерью, принцессой Дианой, которую боготворят в Альбионе. "Она (Маркл) ни в коем случае не сравнима с Дианой, потому что она намного лучше защищена (от клеветы), и она находится в гораздо менее уязвимом положении", - отметил аналитик и писатель Стивен Бейтс.

Консультант по связям с общественностью Марк Борковски отметил, что обычно члены королевской семьи держатся со СМИ на расстоянии вытянутой руки. "Гарри же полон решимости не играть в медиа-игру. Очарования не осталось, это открытое объявление войны. Он провел зыбкую линию на песке, и эта линия была пересечена. Будет много людей, которые его поддержат, но он также потеряет много друзей", - отметил эксперт.

Аналитики предполагают, что по возвращении в Лондон принца Гарри ожидает серьезный разговор со своей бабушкой, королевой Елизаветой II, которая, отмечают источники, была недовольна нарушением этикета со стороны внука и особенно его супруги во время африканского тура.