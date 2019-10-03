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Рубрика: В мире

СМИ: "Ярость" принца Гарри может иметь плохие последствия для него

Текст: Андрей Васильев
Заявление принца Гарри, который обвинил британские таблоиды в "безжалостной" кампании против его супруги Меган Маркл, столкнулось с резкой критикой в британских медиа и в соцсетях, сообщает The Guardian.
Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на Mail on Sunday и его издателя. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и Меган были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды". Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц.

Фото: Samir Hussein/WireImage
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"Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении принца Гарри. Это не первый раз, когда Герцог Сассекский пытается защитить Меган. В ноябре 2016 года он подтвердил, что встречается с американской актрисой, и обрушился на "волну насилия и преследований", с которой она столкнулась в публикациях. Даже аналитики, которые работают с Букингемским дворцом, в среду отметили, что вспыльчивое заявление шестого по счету наследника британского престола может быть контрпродуктивным и иметь весьма негативный эффект.

"Это абсолютно необычно. Люди могут понять, что Гарри не согласен с тем, что кто-то печатает личное письмо (его жены). Но его заявление выходит далеко за рамки этого. Выглядит так, будто он месяцы сдерживал ярость в себе. Я действительно подвергаю сомнению мудрость восприятия им СМИ должным образом", - сказал королевский биограф Пенни Юнор.

Редактор "королевского отдела" ВВС Николас Уитчелл считает, что принц Гарри выбрал не совсем удачное время для критики британских медиа.

Фото: AP Photo/Chris Jackson
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Несмотря на то, что африканский тур герцога и герцогини Сассекских выглядел как "значительный успех", он немного подмочил репутацию пары "после серии ошибочных шагов, связанных с частными самолетами и дорогостоящими ремонтами недвижимости к их визиту".

Споры также вызвало сравнение принца Гарри и Меган Маркл с его матерью, принцессой Дианой, которую боготворят в Альбионе. "Она (Маркл) ни в коем случае не сравнима с Дианой, потому что она намного лучше защищена (от клеветы), и она находится в гораздо менее уязвимом положении", - отметил аналитик и писатель Стивен Бейтс.

Консультант по связям с общественностью Марк Борковски отметил, что обычно члены королевской семьи держатся со СМИ на расстоянии вытянутой руки. "Гарри же полон решимости не играть в медиа-игру. Очарования не осталось, это открытое объявление войны. Он провел зыбкую линию на песке, и эта линия была пересечена. Будет много людей, которые его поддержат, но он также потеряет много друзей", - отметил эксперт.

Аналитики предполагают, что по возвращении в Лондон принца Гарри ожидает серьезный разговор со своей бабушкой, королевой Елизаветой II, которая, отмечают источники, была недовольна нарушением этикета со стороны внука и особенно его супруги во время африканского тура.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом
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