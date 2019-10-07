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Рубрика: Российский автопром

Lada Xray с японским вариатором теснит версии с "роботом"

Текст: Евгений Костин

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало данные о продажах Lada Xray с автоматической трансмиссией. С января по август 2018 года было реализовано 1 695 экземпляров модели, оснащённых вазовской АМТ и японским вариатором Jatco. Это порядка 9% от общего количества проданных Xray.

За указанный период продано 1037 автомобилей Lada Xray со 122-сильным двигателем 1.8 литра и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ). Остальные 658 экземпляров модели - Xray с двигателем Renault-Nissan мощностью 113 л.с. и вариатором, что составляет порядка 38.8% от общего количества реализованных машин с АТ.

Фото: "РГ"
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Необходимо отметить, что бесступенчатая трансмиссия Jatco предложена только для кросс-версии Lada Xray, для обычных версий модели вариатор не предусмотрен и не появится в будущем.

Также важно упомянуть, что Lada Xray Cross с вариатором вышел на рынок несколько месяцев назад - продажи модели стартовали в конце июля, и цена на неё достаточно высока - от 846 900 рублей, в то время как за Xray Cross в "базе" с 5-ступенчатой МКП просят 759 900 рублей.

Напомним, Lada Vesta в скором времени тоже получит вариатор, а пока единственный "автомат" для седана и универсала - 5-ступенчатая АМТ. На такие версии тоже приходится 9% от общего числа реализованных экземпляров модели.

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#Lada