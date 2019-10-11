Омбудсмен после ЧП в Саратове потребовала ужесточить наказание детоубийцам

В пятницу после трагедии в Саратове, где была убита девятилетняя школьница, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что направила в Госдуму предложение об ужесточении наказания за убийство детей.

- Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам. Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников. Хотя самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер, - цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

Подробности законопроекта пока не разглашаются.

Напомним, девочка ушла в школу в среду утром и пропала. Тело убитой школьницы было обнаружено сегодня. Предполагаемый убийца - 35-летний неоднократно судимый местный житель - задержан. Похороны девочки состоятся в воскресенье.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.