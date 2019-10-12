Новости

На Камчатке самолеты Ил-38Н выследили "вражеские" подлодки 06:01
За 8 лет в Сирии уничтожены или разграблены 10 тысяч памятников археологии 05:38
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,1 05:35
Трамп: Ситуация в Гонконге нормализуется сама собой 05:20
На Сахалине объявили штормовое предупреждение 05:18
Глава министерства внутренней безопасности США подал в отставку 05:09
В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки 04:46
Скончалась еще одна пострадавшая при стрельбе в Керченском колледже 04:39
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии 04:31
США не будут повышать пошлины на китайские товары с 15 октября 04:02
В Пентагоне сообщили подробности обстрела американцев в Сирии 03:47
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Хагибис" 03:27
Глава МИД Турции объяснил НАТО причины закупки российских С-400 02:59
Лидеры протестов в Эквадоре отказались от диалога с властями 02:49
Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток - 2" 02:26
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии 02:22
Торговая сделка США и КНР не затронет Huawei 01:54
Вице-премьер Госсовета КНР передал Трампу послание от Си Цзиньпина 01:35
Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство 01:25
Эрдоган отказом ответил на призывы США остановить операцию в Сирии 01:00
Более 100 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:52
Дональд Трамп оценил договоренности с Китаем 00:02
Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020 11.10.2019
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии 11.10.2019
Актер Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА 11.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 05:20
Рубрика: В мире

Трамп: Ситуация в Гонконге нормализуется сама собой

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая сейчас новая торговая сделка с Китаем положительно скажется на ситуации в Гонконге.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
США используют протесты в Гонконге для давления на Пекин

"Я думаю, проблема решится сама собой. Эта сделка замечательна для народа Гонконга. Она является позитивным фактором", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По итогам переговоров министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон не будет повышать с 15 октября таможенные пошлины на товары из Китая.

Демонстрации в Гонконге продолжаются уже четыре месяца. Сначала жители мегаполиса протестовали против закона об экстрадиции, а затем вышли на улицы из-за поведения полиции на митингах. По оценке экспертов, ущерб экономике Гонконга от действий протестующих только за неделю составил 350 миллионов долларов.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончалась еще одна пострадавшая при стрельбе в Керченском колледже
Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток - 2"