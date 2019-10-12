Трамп: Ситуация в Гонконге нормализуется сама собой

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая сейчас новая торговая сделка с Китаем положительно скажется на ситуации в Гонконге.

"Я думаю, проблема решится сама собой. Эта сделка замечательна для народа Гонконга. Она является позитивным фактором", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, в пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. По итогам переговоров министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон не будет повышать с 15 октября таможенные пошлины на товары из Китая.

Демонстрации в Гонконге продолжаются уже четыре месяца. Сначала жители мегаполиса протестовали против закона об экстрадиции, а затем вышли на улицы из-за поведения полиции на митингах. По оценке экспертов, ущерб экономике Гонконга от действий протестующих только за неделю составил 350 миллионов долларов.