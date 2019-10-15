Демократы заявили о недостаточных мерах Трампа в отношении Турции

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что санкции, введенные президентом Дональдом Трампом в отношении Турции, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы. Пелоси, которая является членом демократической партии, также обвинила хозяина Белого дома в "развязывании эскалации хаоса и нестабильности в Сирии".

Напомним, ограничительные меры были инициированы американским лидером после начала военной операции, которую Анкара проводит в соседней республике. На севере Сирии Турция намерена создать зону безопасности, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов (союзников США).

Соединенные Штаты ввели санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также в отношении глав этих ведомств. Кроме того, Вашингтон увеличит тарифы на сталь для Анкары до 50 процентов. Ранее Трамп обещал в короткие сроки уничтожить экономику Турции.