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16.10.2019 08:04
Рубрика: Власть

Николай Патрушев обсудил вопросы безопасности с руководством Кубы

Десант на Остров Свободы
Текст: Иван Егоров, Сергей Новиков (Гавана (Куба))
Завершился двухдневный визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева во главе представительной российской делегации на Кубу.
Фото: Иван Егоров Фото: Иван Егоров
Фото: Иван Егоров

Он стал логичным продолжением недавних переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева с руководством республики, только с акцентом на безопасность и силовое взаимодействие между нашими странами.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В Гаване Николая Патрушева приняли первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель. Секретарь российского Совбеза поздравил главу Кубы с его недавней победой на выборах и назначением на должность президента, которая стала первой в новейшей истории республики. Кастро, Патрушев и Диас-Канель обсудили широкой круг вопросов российско-кубинского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности.

Собеседники отметили, что позиция России и Кубы по основным проблемам международной повестки дня близки или совпадают. Это касается, в том числе, единой позиции стран по невмешательству во внутренние дела. Кубинские лидеры заявили, что Россию и Кубу связывают общая история и взаимное стремление к тому, чтобы способствовать укреплению более справедливого миропорядка. Как отметил секретарь СБ РФ, цветные революции остаются основным инструментом Запада для вмешательства в дела суверенных государств, причем способы их реализации постоянно эволюционируют, что требует непрерывной актуализации мер противодействия. В свою очередь кубинские руководители напомнили, что небольшой Остров Свободы испытывает на себе жесткие санкции и блокаду 12 американских администраций, которые в последнее время только усилились.

Фото: MOTO Eléctrica CUBA/ facebook
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Наиболее серьезно это, в частности, сказалось на энергетической безопасности республики. Последнее время на острове регулярно случаются перебои с поставками автомобильного топлива, как бензинового, так и дизельного. Из-за этого, помимо очередей на заправках, нерегулярно ходит и общественный транспорт. Ведь местные власти решили сохранить стратегические запасы горючего, вместо этого сделав выбор в пользу дефицита топлива на рынке. Источник всех проблем - пресловутая блокада, которая лишь ужесточилась при нынешней администрации президента США Дональда Трампа. Отныне под санкциями находится и дружественная кубинцам Венесуэла, которая ранее, несмотря на падение собственного производства, старалась исправно поставлять на Остров Свободы бензин. В итоге появилась новая проблема - найти компанию, которая не побоится последствий со стороны американцев и согласится перевезти нефтепродукты из находящихся под жесткими ограничениями Венесуэлы на Кубу, крайне мало. Вот и получается, что топливо есть, а доставить его потребителю крайне проблематично. Эти и другие проблемы до встречи с руководством страны обсуждались на консультациях по безопасности во главе с Николаем Патрушевым и главой МВД Кубы Хулио Бермехо. С российской стороны кроме руководства аппарата Совбеза в числе Патрушева, его заместителей Александра Венедиктова и Олега Храмова в переговорах участвовали статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств. На консультациях также шла речь о российско-кубинском взаимодействии на контртеррористическом треке, по вопросам противодействия организованной преступности, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности, взаимодействию в сфере охраны госграниц, укреплению береговой охраны, военному и военно-техническому сотрудничеству.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Итогом консультаций стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между аппаратами Совета безопасности РФ и МВД Кубы. Этот документ предусматривает регулярный обмен мнениями российских и кубинских министерств и ведомств по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, рассмотрение возможных угроз и содействие контактам между заинтересованными ведомствами двух стран в этих сферах.

В целом, Николай Патрушев высоко оценил уровень российско-кубинского взаимодействия по линии Совбеза РФ и высказался за продолжение совершенствования нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, он поздравил кубинских коллег с отмечаемыми в этом году 60-летием революции на Кубе и 500-летием Гаваны. А еще Патрушев наградил ветеранов МВД Кубы памятными знаками Совбеза России и возложил цветы к мемориалу погибшим на Кубе советским воинам-интернационалистам. Уже в четверг продолжится латиноамериканское турне Николай Патрушева, который примет участие во встрече секретарей Совбезов стран БРИКС в Бразилии.

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