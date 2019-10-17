Air Canada возобновит полеты на Boeing 737 MAX не раньше февраля

Канадская авиакомпания Air Canada сообщила, что не будет эксплуатировать самолеты Boeing 737 MAX еще как минимум четыре месяца. Всего у перевозчика 24 таких лайнера, сообщает телеканал CBC.

Напомним, новая модель Boeing 737 вызывает много вопросов у специалистов. Помимо проблем с работой системы улучшения характеристик маневренности (MCAS), у самолета были обнаружены и другие изъяны. В конце июня во время испытаний на тренажере пилоты сообщили о сбое, из-за которого перенесли проведение сертификационного полета Boeing 737 MAX.

Компании по всему миру приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX в марте после двух крупных авиакатастроф. В октябре 2018 года недалеко от Джакарты разбился самолет индонезийского лоукостера Lion Air (погибли 189 человек), а в марте 2019 года упал лайнер Ethiopian Airlines (погибли 157 человек).