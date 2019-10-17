Американцы уничтожили собственный склад боеприпасов в Сирии

Покидающие Сирию американские военные уничтожили собственный склад боеприпасов. Два самолета F-15 осуществили запланированный авиаудар по стратегически важному объекту.

"Весь личный состав и тактическое оборудование отбыли", - заявил представитель возглавляемой США коалиции Майлс Кэггинс. Он отметил, что операция прошла успешно.

Напомним, американские военнослужащие и помогающие им силы в среду покинули еще два города на севере Сирии - Ракку и Табку. Ранее они освободили Манбидж, Дадат и Умм-Миаль.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о начале вывода американских войск с северо-востока Сирии. Это связано с проведением Турцией операции "Источник мира".