От гриппа привьют почти половину россиян

По данным ВОЗ, эпидемиологическая ситуация в мире нестабильна: вспышки кори на Украине, в Европе и странах Южной Америки, сибирской язвы - в Румынии, Украине и Казахстане, лихорадки Зика - в странах Карибского бассейна и в Северной Америке. А еще - менингит, лихорадки Денге и Эбола…

- Несмотря на осложнение ситуации по кори и краснухе в европейских странах, в России ее удалось стабилизировать и достигнуть самых низких показателей заболеваемости краснухой за все годы наблюдения, - сказала главный государственный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, профессор Анна Попова. - Сегодня благодаря национальному календарю количество привитых приближается к 75 процентам населения.

Какая инфекция одна из самых массовых в мире? В топе - респираторные вирусы, и особенно - грипп. По данным Роспотребнадзора, в этом году от гриппа планируется привить не менее 45 процентов россиян. Причем особое внимание - группам риска: детям, беременным, "хроникам", пожилым людям и медицинским работникам.

- Вакцинация стала нормой жизни для большинства, но не для всех. Антипрививочные настроения, которые порой присутствуют и подогреваются, как правило, анонимными источниками в интернете, еще есть. Поэтому мы каждый день информируем о необходимости вакцинации. Хотя цифры говорят сами за себя: после старта в начале 60-х годов прививочной кампании против дифтерии, коклюша, кори и краснухи заболеваемость дифтерией и корью снизилась в шесть тысяч раз, - говорит Анна Попова.

Мир знает немало примеров, когда благодаря прививкам смертельно опасные болезни удавалось победить. В течение жизни одного поколения была ликвидирована оспа, сведены до единичных случаев другие тяжелые инфекции. Но появляются новые риски.

- Роль иммунопрофилактики возрастает в крупных городах, где вероятность заражения инфекционными заболеваниями гораздо выше. Общественный транспорт, массовые культурные и спортивные мероприятия, высокие миграционные потоки, - говорит директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Как снизить риски? Одна из мер - корректировка национального календаря прививок. В последние годы в него введены прививки против гемофильной и пневмококковой инфекции, расширены показания по использованию БЦЖ-М вакцины (против туберкулеза - прим.ред). Против гриппа теперь стали прививать беременных и призывников. Достаточно ли этого? Ученые уверены, что нет.

- Против гемофильной инфекции типа "В" мы вакцинируем только детей из группы риска. Отсутствует вакцинация против папилломавирусной инфекции (провоцирующей рак шейки матки - прим. ред.), - говорит главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. - Российские ученые работают сегодня над решением проблемы иммунизации взрослых.

- Нужен специальный календарь для людей старшего возраста, - уверена Анна Попова. - В результате научных исследований мы пришли к выводу: необходимо обратить внимание на состояние постпрививочного иммунитета женщин, которые собираются забеременеть.

Еще одна актуальная проблема - разработка и внедрение отечественных вакцин. Против ветряной оспы, коклюша, ротавирусной и папилломавирусной инфекции, которые сегодня приходится закупать за рубежом…

- При создании отечественных вакцин необходимо использовать данные об актуальных возбудителях, циркулирующих на территории страны, - говорит руководитель Научно-методического центра по иммунопрофилактике Роспотребнадзора, работающего на базе лаборатории иммунопрофилактики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Ирина Михеева.