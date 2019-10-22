Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Хоязин Белого дома отметил, что данный вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, американский лидер поднимал его "в ходе недавних торговых переговоров" с КНР. Что ответил Пекин, Трамп не сообщил.

Напомним, второго августа перестал действовать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Именно американцы первыми заявили о выходе из соглашения еще в феврале этого года. По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, главная причина - стремление сдержать Россию и Китай.

На этом фоне странно выглядят заявления Трампа заключить новое соглашение с Пекином и Москвой. "Это было бы здорово для всего мира", - сказал американский лидер, добавив, что новое соглашение способно сэкономить странам деньги на оборонные расходы.

"Я действительно верю в то, что это произойдет", - заключил политик.