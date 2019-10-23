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Huawei отвернулась от всего мира и запускает складной Mate X только в Китае

Текст:   Богдан Бобров
23.10.2019,  
15:58
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Компания Huawei уже несколько раз переносила выпуск своего складного смартфона Mate X. Причины были самые разные. Сперва ближайший конкурент в лице Galaxy Fold сел в лужу и долго не мог после этого "отмыться". Во избежание повторения чужих ошибок было решено отправить гаджет на доработку.

Затем вмешался Белый дом, который обрушил на китайскую компанию всю мощь экономических санкций. Из-за этого стало непонятно, как продвигать дорогой девайс на Западе без пресловутых, но таких привычных Google-сервисов.

В какой-то момент, а именно после повторной неудачи уже упомянутого Galaxy Fold, могло показаться, что в Поднебесной так и вовсе решили отказаться от революции в смартфоностроении.

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Но релизу все-таки быть, хоть и с некоторыми оговорками. Как пишет The Verge, Huawei Mate X поступит в продажу в Китае уже 15 ноября. Глобальный же запуск стоит под большим вопросом. Huawei рассматривает такие варианты, но эта формулировка носит настолько размытый характер, что надежды остается совсем немного.

Настоящим "сюрпризом" стала цена новинки - 16 999 юаней, или около 2400 долларов (более 150 тысяч рублей), что на 200 долларов ниже ценника, заявленного Huawei на первой презентации в феврале.

За эти деньги пользователи получат комплектацию на 8/512 Гб оперативной и постоянной памяти, уже не топовый процессор Kirin 980, аккумулятор 4500 мАч, способный с помощью быстрой зарядки за полчаса набирать 85% емкости и, конечно, 8-дюймовый экран, который в сложенном состоянии будет поделен на 6,6 и 6,38-дюймовые дисплеи.

Теперь осталось дождаться поставок и первых краш-тестов, которые, вероятно, в очередной раз покажут несостоятельность идеи использования гибких экранов. Ну или явят миру образец того, как должна применяться эта технология.

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