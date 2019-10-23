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23.10.2019 23:12
Рубрика: Власть

Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на границе с Турцией

Мирным жителям, которые обосновались в 30-километровой полосе у сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время беседы с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо.
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Российский военачальник отметил, что гарантию безопасности в этом районе дают подразделения военной полиции РФ и сирийские пограничники, которые занимаются совместным патрулированием территории.

Шойгу довел до Абдо планы по расширению маршрутов патрулирования и росту числа патрулей в этой местности. Переговоры прошли вечером в среду, 23 октября, с помощью видеоконференцсвязи, сообщили в российском Минобороны.

Напомним, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о прекращении военной операции "Источник мира" в этом регионе. При этом курдские формирования должны отойти на 30 км от границы.

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