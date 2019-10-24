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24.10.2019 18:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Герою - 95

Свои 20 лет детдомовец Иван Кипа встретил на фронте, а этот день рождения - в кругу большой семьи
Текст: Александр Емельяненков
В четверг, 24 октября, в городе Шахты Ростовской области встретил свой 95-й день рождения участник Великой Отечественной войны, ветеран-танкист и герой наших публикаций Иван Тихонович Кипа. Встретил как обычно - зарядка, потом три тысячи шагов возле собственного дома и обязательное ведро холодной воды на себя перед завтраком…
Фото: Сергей Куксин Фото: Сергей Куксин
Фото: Сергей Куксин

Ближе к вечеру поздравить деда и отца собрались самые близкие, в том числе семья старшего сына, прилетевшая на Дон из Красноярска. Мы к поздравлениям присоединяемся и публикуем снимок фотокорреспондента "Российской газеты" Сергея Куксина, который запечатлел нашего героя в Москве на торжественной церемонии у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Справа от ветерана - Герой России Елена Серова, четвертая в истории нашей страны женщина-космонавт. Слева - Герой Советского Союза и Герой России, участник шести космических экспедиций и экс-рекордсмен по пребыванию на орбите (803 дня за 6 полетов) Сергей Крикалев.

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Накануне Сергей Константинович отозвался из Вашингтона - у исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам много забот. Взять автограф, чтобы вместе с общей фотографией и поздравлением отправить в Шахты, не получилось. Но как только вернется, мы это обязательно сделаем.

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