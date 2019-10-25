В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области

Полицейские в Грозном взяли под стражу одного из участников кровавой перестрелки между двумя семьями в Орловском районе Ростовской области, где погибли пятеро. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чечне, этот 45-летний мужчина находился в федеральном розыске за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чечне установили и доставили в полицию участника конфликта в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

После допроса задержанного передали сотрудникам полиции из Ростовской области.

Как уже сообщалось, перестрелка между представителями двух семей в Ростовской области произошла 22 октября. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое серьезно ранены. Пострадавшие были направлены в реанимацию, позже состояние одного из них улучшилось, его готовят к переводу в обычную палату.

В СК региона уточнили, что причиной конфликта стал спор о владении земельным участком. Заведено уголовное дело. Несколько человек были объявлены в розыск. На следующий день в Ростовской области удалось задержать 39-летнего участника конфликта. 24 октября Ленинский районный суд арестовал его по ходатайству следствия.

Троих погибших во время этого ЧП в минувший четверг похоронили в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чеченской республики. В ближайшее время будет решен вопрос о похоронах еще двоих погибших. Личность одного из них пока установить не удалось.