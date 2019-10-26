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26.10.2019 03:23
Рубрика: Власть

Посольство РФ заявило о понимании американцами абсурдности дела Бутиной

Мария Бутина. Фото: www.facebook.com Мария Бутина. Фото: www.facebook.com
Мария Бутина. Фото: www.facebook.com

В российском посольстве в Вашингтоне считают, что все больше американских политиков понимает абсурдность обвинений, выдвинутых против гражданки РФ Марии Бутиной. Так, член палаты представителей республиканец Томас Масси заявил, что Бутина была осуждена из-за "процветающей русофобии" в США. По его словам, россиянку фактически держали в тюрьме "за неправильно оформленные документы".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Дипломаты пожелали освобожденной из тюрьмы Бутиной "скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний", передает ТАСС.

Напомним, что Марию Бутину арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае россиянке грозил многолетний срок. В настоящее время она возвращается на родину.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Задержание Марии Бутиной в США
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