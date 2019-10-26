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Рубрика: Власть

Пушков: Саммит "четверки" зависит от спора Зеленского с ветеранами АТО

Эмоциональный спор президента Украины Владимира Зеленского с вооруженными радикалами в Донбассе показал полную неготовность Киева к переговорам "четверки" в Нормандском формате. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "Четверки" сдвигается в неясное будущее", - написал Пушков в своем Twitter.

Он добавил, что, судя по самому разговору на передовой, "саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО". А это, в свою очередь, показывает "нулевую готовность" Киева к переговорам.

Сам Зеленский вечером в субботу пояснил в своем Facebook, что решил пообщаться с группой вооруженных людей после жалобы жителей Золотого, которые были обеспокоены новыми непонятными "соседями".

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"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными. Готов и дальше говорить и искать взаимопонимание, но одними разговорами войны не закончить", - подчеркнул президент.

Напомним, украинские националисты считают подписанную Зеленским "формулу Штанмайера", предполагающую, в частности, разведение войск в Донбассе, "капитуляцией".

До сих пор разведения сил в регионе не произошло. В Донецке, Луганске и Москве обвиняют в этом Киев.

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