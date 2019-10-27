Новости

Актриса Кира Найтли рассекретила имя своей дочери 18:15
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность 17:37
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 17:07
Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда 15:04
Актриса Настасья Самбурская отравилась лекарством от простуды 14:58

Автор "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря"

Новости
    27.10.2019, 18:01
Текст:   Козьма Лоханкин

Компания Disney пригласила автора резонансного сериала "Чернобыль" Крэйга Мазина заняться сценарием перезапуска фэнтезийной франшизы "Пираты Карибского моря".

Фото: kinopoisk.ru
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Вместе с ним над сюжетом будет трудиться ветеран "пиратской" серии Тед Эллиот, сообщает THR.

Напомним, помимо "Чернобыля", портфолио Мазина в основном состоит из незамысловатых комедий вроде "Без чувств", 3-й и 4-й частей "Очень страшного кино", второго "Мальчишника" и т.п.

Напомним, по пока неподтверждённым данным, Джонни Депп на фоне скандального развода с Эмбер Хёрд покинет франшизу, лицом которой был на протяжении пяти фильмов.

Также ходят упорные слухи о том, что капитана Джека Воробья заменит женщина. Среди кандидаток - шотландская актриса Карен Гиллан ("Мстители", "Доктор Кто").

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Обвиненная в проституции" актриса "Универа" сделала заявление 26.10.2019
Появились первые сведения о четвертом сезоне "Очень странных дел" 26.10.2019
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не подал руку Сюткину 26.10.2019
В 54 года умер автор песен "Песняров" Олег Молчалин 26.10.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
"Джокер" обошел "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом с рейтингом "R" 26.10.2019
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат 25.10.2019
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 25.10.2019
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Появились новые кадры из "Ведьмака". Они понравятся не всем 25.10.2019
Вышел финальный трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана 25.10.2019
В сценарии "Игры престолов" нашли объяснение безумию Дейенерис 24.10.2019
⧣ Disney
Фото: предоставлено Disney
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 25.10.2019
Названа актриса, которая заменит Деппа в "Пиратах Карибского моря" 24.10.2019
Роберт Земекис может снять игровой ремейк "Пиноккио" 21.10.2019