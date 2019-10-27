Автор "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря"

Компания Disney пригласила автора резонансного сериала "Чернобыль" Крэйга Мазина заняться сценарием перезапуска фэнтезийной франшизы "Пираты Карибского моря".

Вместе с ним над сюжетом будет трудиться ветеран "пиратской" серии Тед Эллиот, сообщает THR.

Напомним, помимо "Чернобыля", портфолио Мазина в основном состоит из незамысловатых комедий вроде "Без чувств", 3-й и 4-й частей "Очень страшного кино", второго "Мальчишника" и т.п.

Напомним, по пока неподтверждённым данным, Джонни Депп на фоне скандального развода с Эмбер Хёрд покинет франшизу, лицом которой был на протяжении пяти фильмов.

Также ходят упорные слухи о том, что капитана Джека Воробья заменит женщина. Среди кандидаток - шотландская актриса Карен Гиллан ("Мстители", "Доктор Кто").