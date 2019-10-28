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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей

Текст: Николай Грищенко
В Москве бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова суд признал виновными в растрате 41 миллиона рублей. Средства предназначались для реконструкции здания изолятора временного содержания в Махачкале.

"Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дело в отношении которых выделены в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана", - сообщает ТАСС из зала суда.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В ходе следствия было установлено, что работы по реконструкции здания изолятора временного содержания проводились группой рабочих без привлечения бюджетных средств. К ремонту они приступили по просьбе бывшего директора Дирекции государственного заказчика - застройщика Шамиля Кадиева - без проектно-сметной документации. При этом открытый аукцион на право заключения госконтракта не проводился. Тем не менее подсудимые подписали документы, на основании которых подконтрольное им предприятие получило деньги за работы, которые не выполняла.

Прокурор в прениях просил назначить Гамидову и Юсуфову наказание в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно.

Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года. Следователи также взяли под стражу его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего министру образования Шахабас Шахова. Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с денежными средствами, выделенными из бюджета Дагестана для реализации социальных программ. Речь идет о сумме около 100 миллионов рублей.

Фото: Ксения Егорова.
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В ходе обыска у и.о. председателя правительства РД следователями изъят золотой пистолет "ТТ". Рукоять пистолета инкрустирована золотом и пластиной из слоновьей кости, на которую нанесены начальные буквы фамилии и имени владельца. Найдены также пистолеты "Беретта", ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Для возмещения ущерба арестовано недвижимое имущество бывших чиновников.

Решением Басманного районного суда Москвы у Абдуcамада Гамидова арестована квартира на улице Титова в Махачкале и земельный участок размером 600 квадратных метров у санатория "Чайка" в Каспийске. Общая кадастровая стоимость арестованного имущества составила более 68 миллионов рублей.

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