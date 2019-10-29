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29.10.2019 13:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье похоронили сержанта, убитого сослуживцем

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сержанта Романа Ковалева, ставшего жертвой расстрелявшего восемь человек солдата-срочника в воинской части, похоронили в селе Кука Читинского района. Об этом РИА Новости рассказали в комитете солдатских матерей региона.

Фото: iStock
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Напомним, ЧП в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края произошло 25 октября. Согласно информации Минобороны РФ, во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы неожиданно открыл огонь из табельного оружия по находившимся рядом людям.

Погибли восемь человек, еще двое пострадали. Смертельные раны получили два офицера и шестеро солдат срочной и контрактной службы.

По предварительной информации оборонного ведомства, на преступление Рамиля Шамсутдинова подтолкнул нервный срыв, который произошел "на почве личных проблем".

Случившееся стало основанием для возбуждения военными следователями уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Подозреваемый находится под стражей.

Общество Утраты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Забайкальский край
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