Глава республики Радий Хабиров заявил о вероятном повышении платы за вывоз мусора уточнив, что это возможно при условии хорошей организации работы. Несмотря на то что тариф в Башкирии - один из самых низких в Приволжском округе (35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городов), платят по счетам не все жители республики, а лишь две трети. Многие до сих пор не уверены в действенности мусорной реформы. Почему? Разбиралась корреспондент "РГ".

Все в кучу!

Оптимизма людям не прибавляет не только непрозрачность начисления платежей, но и сообщения очевидцев о коммунальных казусах, подрывающих веру в мусорную реформу. Так, на днях в соцсетях появились фотографии, сделанные жительницей Кировского района Уфы. На них коммунальщики загружают в один кузов мусоровоза отходы из разных баков.

"Такое происходит везде, не только в нашем дворе! Мы сортируем мусор по разным контейнерам, а они скидывают содержимое всех баков в одну машину", - написала возмущенная уфимка в соцсетях.

"А потом говорят, что невозможно людей в нашей стране приучить сортировать мусор. Типа, тут не Япония. Только у нас сортировка - бессмысленная затея: плата увеличилась, а вывоз и утилизация никак не изменились. Так в ком проблема?" - прокомментировала пост другая жительница Уфы.

В МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", которое ответственно за этот участок, на запрос журналистов ответили: к ним жалоб от уфимцев не поступало. Ради справедливости надо сказать, что коммунальщики просили сообщать им о выявлении фактов недобросовестного выполнения своих обязанностей водителями мусоровозов.

Очевидная логика

Чтобы жители Уфы видели, за какими отходами приехал мусоровоз, в уфимском предприятии "Спецавтохозяйство" решили устанавливать планшеты с надписями (пластик, стекло, бумага) на лобовое стекло машины. Как отметил первый замдиректора предприятия Ринат Биккинин, в ближайшем будущем на их транспорте появятся специальные баннеры.

- В Уфе решение о переходе на раздельный сбор мусора приняли только в апреле, однако пилотный проект в Кировском районе города, где установленные баки не пользуются спросом, показал: нужно учитывать мнение граждан. Рациональнее ставить новые ящики только после обсуждения вопроса с представителями домкомов, они лучше знают, готовы ли жители к переходу на новую систему, - отметил Ринат Биккинин.

Новые баки появились лишь на 85 площадках Уфы. Мусоровозы приезжают за вторсырьем раз в неделю. После этого "чистый" мусор везут на заводы по переработке. - А это от 100 до тысячи километров, ближе их просто нет.

В этом и есть главная проблема, считают регоператоры.

- Контейнеры поставить легко, но куда потом разделенный мусор везти? По крайне мере нам, на северо-западе региона, некуда, - говорит директор ООО "Дюртюлимелиоводстрой" Евгений Юдинцев. - Необходимо проработать всю логистику обращения с отходами, начиная со сбора и вывоза и заканчивая переработкой. Чтобы видели результат раздельного сбора мусора, должна быть четко продуманная схема. Нужно строить объекты переработки, которые сегодня в большинстве своем мелкие, а потому нерентабельны. Необходимы новые межмуниципальные полигоны и крупные сортировочные линии.

Регоператоры сходятся во мнении: не решив первостепенные задачи по строительству полигонов, мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов проблему с накоплением отходов в регионе не решить.

Мусоровоз как чудо света

Конечно, в большинстве городов и районов республики до раздельного сбора отходов еще далеко. В некоторых селах до нынешнего года мусоровозы-то в глаза не видели, поэтому люди и не понимают сути реформы. В редакцию "РГ" часто обращаются с одним и тем же вопросом: "Почему я должен платить за мусорку, которой не пользуюсь? Я все в печке сжигаю или на участке закапываю!".

Пресс-секретарь регионального оператора "Эко-Сити" Олеся Арамелева отметила:

- Отходы производства и потребления можно утилизировать только безопасными для здоровья населения и среды обитания способами. Это требование федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Сжигание и самовольное закапывание в неположенном месте считаются небезопасными, так как при горении мусора воздух загрязняется вредными веществами. Закапывать отходы также нельзя (исключение компостная яма для органики), так как есть вероятность загрязнения грунтовых вод. Вывозить самостоятельно твердые бытовые отходы вы тоже не сможете, так как на это имеют право только транспортные компании со специальной лицензией и договором с регоператором.

Другая проблема: многие сельчане и дачники привыкли выкидывать свои отходы на местной свалке. На самом деле кучи мусора нелегальные и небезопасные. Сегодня, по данным минэкологии РБ, в регионе около трех тысяч несанкционированных свалок площадью более 2,3 тысячи гектара - речь идет о 30 миллионах кубометрах мусора. И это только официально выявленного. Задача муниципалитетов - ликвидировать свалки в кратчайшие сроки. Однако с начала года убрали лишь 300 свалок, потому что дорого, а у сел и городов не хватает средств.

Учитывая переполненность имеющихся полигонов и совсем малую долю мусора, уходящего на переработку (по разным источникам от шести до 10 процентов), ситуация на грани катастрофы. Ведь отходы вырабатываются ежедневно. Сейчас в правительстве республики обсуждают покупку мобильных мусоросжигающих установок. Однако как отнесутся к такому способу решения проблемы экоактивисты, большой вопрос.

Также рассматривается инициатива снижать тарифы на вывоз мусора для тех граждан, которые собирают мусор раздельно. Надежда на то, что с появлением такой нормы желающих защитить природу и при этом сэкономить, станет больше. Но сегодня по-прежнему каждый сам решает собирать мусор по фракциям в разные пакеты или выбрасывать все скопом в мусоропровод.

Между тем у жителей Уфы есть возможность сдать свой отсортированный по фракциям мусор частным компаниям, которые занимаются сбором отходов у населения. За определенную плату они даже сами приедут к уфимцам. Единственное, у таких сборщиков более жесткие, чем на мусорной площадке, требования к сортировке, которые придется выполнять.

Справка "РГ"

На территории Башкортостана сегодня находится 35 полигонов твердых коммунальных отходов, куда свозят мусор со всей республики, и всего 14 мусоросортировочных комплексов, где идет обработка. Однако часть комплексов простаивает из-за нерентабельности.

Компетентно

Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Госсобрания - Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию:

- Ежегодно в стране производится около 5,5 миллиарда тонн отходов, а количество несанкционированных свалок растет в геометрической прогрессии. Имеющиеся полигоны уже не справляются, очень плохо работает переработка и сортировка. Государство должно проводить системную работу, как в Швеции, где каждый ребенок с рождения понимает, что мусор - это, прежде всего, вторсырье.

Цифра

44 миллиона тонн различных отходов образовалось в 2018 году в РБ.