Британские актеры "Войны миров" рассказали о работе с французскими

Британский актёрский десант прибыл в Париж на премьеру первых двух серий.

Там Наташа Литтл ("Волчий зал", "Чёрное зеркало", "Пуаро"), Стивен Кэмпбелл Мур ("Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка", "Леди в фургоне", "Прощай, Кристофер Робин") и Ти Теннант (молодой актёр, засветившийся, в частности, в свежевышедшем "Толкине") встретились с журналистами, поделившись впечатлениями от сотрудничества с коллегами-французами, общими впечатлениями от проекта и порассуждали об идеях, заложенных сценаристами.

Об опыте совместной работы с актёрами из Франции англичане говорили с ироничным дружелюбием, то и дело весело упоминая традиционно специфические англо-французские отношения. Хотя, несмотря на разницу в подходах к производству кино, всё это им доставило огромное удовольствие. Да и вообще работа с иноязычными людьми - это всегда чрезвычайно интересно. А задумка параллельно развивать сюжет одновременно в двух странах оказалась очень продуктивной с точки зрения драматического эффекта, считает Наташа.

Сама же история, полагает Стивен, сможет удержать внимание зрителя благодаря балансу между масштабами происходящего на экране и фокусе на человеческих эмоциях, без которых значительная часть публики могла бы быстро заскучать. А "Война миров", по мнению актёра, заставит как минимум половину зрителей представлять себя на месте героев.

На вопрос о том, что бы они сами делали, узнав о приближающемся Конце Света, все трое ответили единодушно: попытались бы найти своих близких и провести последние часы с ними.

Актёры согласились с тем, что мысль о человеке как о наиболее опасном для себе подобных существе, одна из центральных в сценарии.

"Да, мы - цивилизованные животные, но в момент кризиса сдерживающие факторы могут исчезнуть в один момент", - отметил Мур.

И в ситуации, когда всё человечество оказывается перед угрозой уничтожения, только инстинкт выживания выйдет на передний план, оставив в стороне все предыдущие устремления и желания, добавил Теннант.

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