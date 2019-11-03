Как идеи Огаркова повлияли на передовые армии мира

Китай реформирует свою армию, во многом опираясь на военную доктрину Огаркова. Да и страны НАТО повысили свой боевой уровень, учтя те идеи перспективного военного строительства, которые были разработаны в СССР еще в начале 1980-х.

В канун Дня народного единства в Москве прошли так называемые Огарковские чтения. Обычно под таким названием проводятся мероприятия, посвященные памяти человека, имя которого выносится в название конференции. И в данном случае они были приурочены ко дню рождения советского военачальника, почти совпавшему с новым государственным праздником, который мы отмечаем 4 ноября.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, бывший начальник Генерального штаба Николай Васильевич Огарков родился 30 октября (по новому стилю) 1917 года в деревне Молоково Тверской губернии.

В Центре анализа стратегий и технологий о маршале не только помнят, но и отлично знают о его вкладе в мировое - и это так - военное строительство рубежа ХХ-ХХI веков. Именно сотрудники этого центра, в первую очередь его гендиректор Руслан Пухов, смогли организовать и провести уже вторые по счету Огарковские чтения. Председателем оргкомитета конференции стал генерал армии Юрий Балуевский, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 2004 по 2008 год.

Доклады были более чем интересными и содержательными.

Прежде чем рассказать о самом интересном, стоит все-таки напомнить о военачальнике, в честь которого проводились чтения.

Николай Огарков в полной мере стал сыном своего времени. Простой сельский паренек без всякого высокого покровительства получил высшее образование военного инженера, прошел все ступени армейской службы, отвоевал на полях Великой Отечественной, был ранен, в итоге сделал хорошую армейскую карьеру. В январе 1977-го, то есть в зрелом для военного теоретика возрасте, назначен начальником Генштаба, а вскоре ему присвоили звание Маршала Советского Союза.

Получив высокую должность, он не стал щелкать каблуками и говорить "чего изволите?". Уже через год с небольшим Огарков вошел в жесткое противостояние со своим прямым начальником министром обороны Дмитрием Устиновым, всесильным руководителем ГКБ Юрием Андроповым и почти всем партийным руководством ЦК КПСС. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Советского Союза категорически возразил против ввода советских войск в Афганистан. Увы, в итоге ему пришлось подчиниться коллективному решению и обеспечивать руководство этим вводом.

Однако он был уверен, что афганская эпопея это лишь эпизод в истории Советской армии. Главные наши противники на Западе. И сдерживать их можно не только ядерными силами.

По его мнению, будущее было за хорошо подготовленными мобильными силами, готовыми к немедленной переброске на любое направление. Военная техника, согласно замыслам маршала, должна быть высокоэффективной. Условно говоря, один оснащенный новейшим оборудованием танк, вертолет или боевой самолет должен был заменить десятки своих устаревших аналогов. Он считал, что только современные хорошо защищенные системы связи и автоматизированные системы управления войсками обеспечат победу в будущих военных конфликтах. Благодаря ему появилась совершенно уникальная система управления войсками "Маневр", равной которой по своим возможностям в НАТО не было.

Теоретические наработки Огаркова получили свое практическое подтверждение в ходе самых масштабных военных маневрах Советской армии и стран Варшавского договора "Запад-81".

Когда после окончания Холодной войны материалы этих маневров стали доступны командованию НАТО, там приуныли. Оказалось, Советская армия и ее союзники разгромили бы войска НАТО за несколько дней даже без применения ядерного оружия. Увы, разгромили нас, и тоже без всякой атомной войны.

Военный талант Огаркова и его принципиальность не вызывали восторг у многих руководителей страны того времени. К тому же на Западе, изучив теоретические работы маршала, назвали Огаркова ни больше ни меньше как "восходящим военным гением". В 1984 году маршала сместили с должности начальника Генштаба. Военную службу Николай Васильевич заканчивал на различных почетных, но ничего не значащих должностях. Умер он 23 января 1994 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

В то время как идеи военного строительства Огаркова в основной их части у нас стали реализовываться лишь после 2000 года без особой привязки к имени их родоначальника, за рубежом появился термин "доктрина Огаркова". И сегодня о ней на Западе говорят и пишут больше, чем в России. Воистину, нет пророка в своем отечестве. Во многом опираясь на идеи советского маршала, НАТО значительно укрепило свое могущество, а Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вообще начала и успешно проводит полную перестройку своих вооруженных сил. Присутствовавшие на Огарковских чтениях представители НОАК на хорошем русском языке выразили самые добрые чувства памяти советского военачальника.

Открыл конференцию обширный доклад профессора израильской Школы управления, дипломатии и стратегии Лаудера Дмитрия Адамского под названием "Влияние идей маршала Огаркова на современную западную военную мысль". Он рассказал, как шло строительство вооруженных сил НАТО в конце ХХ - начале ХХI веков, как оно идет сейчас с учетом событий на Ближнем Востоке. И объективно получается, что Огарков фактически сорок лет назад предвидел и обосновал те направления, по которым идет в данный момент военное строительство в самых передовых армиях мира.

Очень интересным получился доклад заведующего сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, посвященного кардинальной военной реформе НОАК, которая по сути еще не завершена, а также обсуждение доклада. На этом стоит остановиться подробнее.

По мнению Кашина, военное строительство в России и КНР чем-то схожи, но и имеют кардинальные различия. И мы, и в Поднебесной очень долго подступались к кардинальной военной реформации, а начав, стали вести очень активно.

В КНР настоящая реформа началась фактически с 2015 года и только набирает обороты. При этом китайцы провели весьма серьезную теоретическую подготовку. Они очень внимательно изучили и "доктрину Огаркова", и то, как развиваются вооруженные силы НАТО, прежде всего США, а также Японии, Индии и Пакистана.

По реформе российской армии в открытой печати опубликовано множество обстоятельных научных работ китайских аналитиков. Примечательно, когда начался военный конфликт на Юго-Востоке Украины, Китай отправил своих "корреспондентов" по обе стороны воюющих сторон. И они смогли собрать огромный массив информации по ВСУ, а также ополченцам ЛНР и ДНР. Впрочем, свои выводы по собранным материалам китайцы особенно не афишируют.

Отличительная особенность. Китай строит свои вооруженные силы в расчете на решение глобальных задач, и Пекин этого не скрывает. Эксперты уверены, что Китай готовится к масштабной войне в Тихоокеанском регионе и в акватории Индийского океана. К войне насыщенной, маневренной, высокотехнологичной. Самые большие средства из военного бюджета выделяются на развитие ВМС. Производство надводных кораблей и подводных лодок идет нарастающими темпами. Через несколько лет по качеству и количеству боевых кораблей различного назначения ВМС Китая не будут иметь равных в мире. Так что Пентагону надо бояться не мифического удара российской армии по Прибалтике или Украине, а думать, чем и как США в ближайшем будущем смогут защищать свои морские коммуникации.

При строительстве сухопутных подразделений и ВВС китайское руководство стремится создавать не очень большие по численности, но в высшей степени мобильные и хорошо управляемые подразделения. Здесь уже прямое следование основам "доктрины Огаркова", да и заветам Суворова. НОАК собирается побеждать не числом, а умением воевать.

Интересно, что еще в 2012 году НОАК была очень сильно коррумпирована - почти все военные должности, в том числе высшего уровня, можно было только купить. Си Цзиньпин сумел искоренить эту заразу. Против сотен высших офицеров, в том числе генералов, были возбуждены уголовные дела, многие были осуждены к пожизненным срокам, часть из них предпочла застрелиться. Масштабы чисток в НОАК можно сравнить с чистками 1937 года в Красной армии. И они дали свой результат. Вооруженные силы Поднебесной крепнут буквально на глазах. А возможность продвижения по карьерной лестнице получили не только те, кто мог платить, но и настоящие профессионалы, желающие служить родине бескорыстно, не щадя своей жизни. В свою очередь руководство КНР значительно повысило материальный достаток военнослужащих, стало кардинально улучшать бытовые условия их службы и жизни.

Интересны были доклады, которые сделали гендиректор НИУ "Институт им. Н.Е. Жуковского" А.В. Дутов, замдиректора Российского госархива научно-технической документации П.А. Кюнг, независимый военный эксперт А.В. Лавров, генеральный инспектор министерства обороны РФ В.П. Баранов, а также другие участники конференции.

По окончании конференции была вручена премия имени Н.В. Огаркова. Обладателем ее стал генконструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков, удостоенный награды за разработку первого в России беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион". Было отмечено, что благодаря "Ориону" Россия вступила в элитный клуб производителей комплексов воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Видеоотчет об Огарковских чтениях-2019 будет опубликован на странице bmpd.