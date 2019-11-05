Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской

Росстандарт объявил об отзыве в России 36 автомобилей BMW Х3 и Х4, проданных с октября 2019 года по настоящее время. Причина - ошибка, допущенная на заводе.

Уточняется, что неправильное закрепление правой, левой или обеих поворотных опор может привести к потере направляющей системы подвески колеса.

В сервисных центрах на отзываемых кроссоверах заменят дефектные детали. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Ознакомиться с VIN-кодами экземпляров, находящихся в зоне риска, можно на сайте Росстандарта.

31 октября BMW из-за проблем с подушками безопасности объявила об отзыве в России 4144 машин BMW 3-й и 5-й серии в кузовах E46 и E39, реализованных с февраля 2000 года по май 2002-го.

До этого сообщалось об отзыве всех автомобилей концерна BMW, выпущенных с начала 2018 года и реализованных на территории Соединенных Штатов.