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05.11.2019 21:40
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт объявил об отзыве в России 36 автомобилей BMW Х3 и Х4, проданных с октября 2019 года по настоящее время. Причина - ошибка, допущенная на заводе.

Уточняется, что неправильное закрепление правой, левой или обеих поворотных опор может привести к потере направляющей системы подвески колеса.

Фото: Пресс-служба BMW.
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В сервисных центрах на отзываемых кроссоверах заменят дефектные детали. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Ознакомиться с VIN-кодами экземпляров, находящихся в зоне риска, можно на сайте Росстандарта.

31 октября BMW из-за проблем с подушками безопасности объявила об отзыве в России 4144 машин BMW 3-й и 5-й серии в кузовах E46 и E39, реализованных с февраля 2000 года по май 2002-го.

До этого сообщалось об отзыве всех автомобилей концерна BMW, выпущенных с начала 2018 года и реализованных на территории Соединенных Штатов.

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#BMW