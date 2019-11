Выборы, к которым начала готовиться Британия, станут самыми непредсказуемыми в истории, считают эксперты. Все потому, что в уравнении, которое предстоит решить британским избирателям, слишком много неизвестных.

Голосование может решить судьбу сразу двух потенциальных референдумов, которые фигурируют в избирательной риторике практически всех крупнейших партий. Премьер-министр Борис Джонсон в речи, которой он дал старт избирательной кампании консерваторов, обвинил главу лейбористов Джереми Корбина в том, что тот в случае победы потратит 2020 год на проведение повторных референдумов не только о выходе Британии из ЕС, но и о провозглашении независимости Шотландии. Дело в том, что Корбин не отметал такой возможности категорически, а вот тори прямо говорят, что до 2021 года этому плебисциту не бывать. Хотя именно они могли бы стать его главной причиной. На днях в Глазго прошел очередной массовый митинг в поддержку отделения от Британии. В нем приняла участие глава шотландского правительства Никола Стерджен. Она заявила собравшимся, что победа консерваторов во главе с "брекзитером" Борисом Джонсоном будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из европейской семьи". Ведь большинство шотландцев настроены против "брекзита". И если в 2014 году на референдуме сторонники независимости Шотландии проиграли более 10 процентов голосов, то теперь - в свете грядущего 31 января 2020 года "брекзита" - все может обернуться иначе. Во всяком случае, в октябре издание The Sunday Times Scotland сообщило, что, по данным опросов, при выборе между "жестким "брекзитом" и выходом из состава Соединенного Королевства 54 процента шотландцы выбирают второе.

В остальном условия задачи для британских избирателей таковы: до внеочередных выборов осталось 35 дней, за которые 46 миллионов имеющих право голоса должны решить, кому достанется большинство из 650 кресел в палате общин. Основные претенденты остаются неизменными. Это Консервативная партия, в распущенном в среду парламенте занимавшая 298 мест, то есть на 20 меньше, чем нужно, чтобы эффективно управлять страной, и Лейбористская партия, у которой было 243 места. Лейбористы, мечтающие о возвращении к власти с 2010 года, обещают повторить референдум по "брекзиту" и сфокусироваться на здравоохранении, образовании и социальной политике. Есть еще несколько политических сил, способных изменить местный политический ландшафт. Это прежде всего либеральные демократы, обещающие вообще отказаться от "брекзита" и собравшие на последнем, также внеочередном голосовании в 2017 году 12 мандатов. И главная новость этих выборов - "Партия брекзита" Найджела Фаража, созданная прошлой зимой - к выборам в Европарламент - и занявшая первое место, отобрав множество голосов у консерваторов.

Вообще в выборах в Британии обычно участвует около 60 политических партий, среди них довольно необычные, например, официально зарегистрированные избирательной комиссией объединения "Что-то новенькое" (Something new), "Партия всеобщего блага" (The Universal Good Party) или "Прикосновение любви по всему миру" (Touch Love Worldwide). Однако их представители редко попадают в здание Вестминстерского дворца не в качестве туристов.

Еще одна неизвестная нынешних выборов - с каким результатом придут к финишу национальные партии, такие как крупнейшая "Шотландская национальная партия", "Демократическая Юнионистская партия Северной Ирландии", "Плайд Камри" - валлийское название "Партии Уэльса". Например, партия "Шинн фейн" - "Мы сами" в переводе с ирландского, - выступающая за единую республиканскую Ирландию, в связи с чем её организации в Республике Ирландия и Северной Ирландии считаются единым целым, на выборах 2017 года получила рекордное количество мест - 7. Все они оставались пустыми, так как для участия в работе парламента нужно принести присягу королеве Великобритании, чего ирландские сепаратисты принципиально не желают делать.

Компетентно

Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу после референдума о членстве Британии в ЕС в 2016 году заявила, что будет добиваться повторного референдума о независимости Шотландии. Ведь большинство избирателей-шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Проблема для Стерджен заключается в том, чтобы провести референдум на легальных основаниях в целях дальнейшего международного признания независимости Шотландии, что возможно лишь с согласия центрального правительства Великобритании и с одобрения обеих палат британского парламента. Но и предыдущий британский премьер-министр Тереза Мэй, и действующий премьер Борис Джонсон возражали против повторного шотландского референдума.

Стерджен рассчитывает на то, что ее Шотландская национальная партия (ШНП) одержит победу в Шотландии на предстоящих в Соединенном Королевстве всеобщих парламентских выборах. Она полагает, что снова будет избран "подвешенный парламент", в котором будет отсутствовать партия большинства. И это обстоятельство позволит Стерджен обусловить свою поддержку любой крупной партии, способной сформировать правительство, согласием последней на повторный референдум о независимости Шотландии в 2020 году. В этом случае Лондону будет трудно отказать Эдинбургу в проведении референдума о независимости. Очевидно, что сила центробежных тенденций в Великобритании будет зависеть от исхода затянувшегося процесса "брекзита".

Подготовил Александр Гасюк

