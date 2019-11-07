Музыка их связала: что смотреть на Бритфесте

В "Лете Бэнгольдов", например, можно взглянуть на обывателей глазами любителя трэш-метала, сыгранного к тому же сыном легендарного Ника Кейва, а в "Ослеплённом светом" молодой эмигрант спасается от постылой действительности кассетой Брюса Спрингстина. Нам же пока удалось посмотреть ещё два фильма фестиваля, тесно связанных с музыкой, которые всё ещё можно посмотреть в кинотеатрах России. По случаю - делимся впечатлениями. И рекомендациями.

Фото: kinopoisk.ru

"Друзья рыбака" - премилая комедия о том, как лощёный лондонский продюсер случайно обнаруживает в глубокой провинции, в Корнуолле, вокальный ансамбль самородков. Грубоватые мужики, зарабатывающие на жизнь рыболовством, на досуге распевая народные песни, поначалу с большим недоверием относятся к суетливому столичному хлыщу, а его идею заключить с ними контракт и прославить на всю страну попросту жестоко высмеивают. Но всё, как и полагается, спасает любовь. И музыка, конечно. И любовь к музыке.

В основе сюжета - реальная история группы Port Isaac's Fisherman's Friends, возникшей из ниоткуда и влюбившей в себя многих жителей Альбиона. Добродушный и сугубо британский юмор, с изяществом и деликатностью прохаживающийся по запутанной и проблемной этносоциальной действительности островов, ненавязчиво напоминая о вечных ценностях - во всех отношениях положительное, словом, кино.

Вдобавок - с весьма симпатичным актёрским составом (Джеймс Пьюрфой из "Рима" и "Видоизменённого углерода", Дэвид Хейман из "Табу" и другие) и, разумеется, прекрасными песнями.

Фото: kinopoisk.ru

"Махинаторы" тоже основаны на реальных событиях. Вслед за "Хорошими вибрациями" 2012-го этот фильм рассказывает о непростых, но насыщенных судьбах любителей альтернативной музыки в глухих регионах Соединённого Королевства.

На этот раз речь не о становлении панк-сцены Ольстера, а о формировании музыкального бизнеса в Данди (это в Шотландии). Компания друзей на окраине царства Тэтчер пытаются стать промоутерами в своём небольшом закутке, и кое в чём даже преуспевают. Однако социально-политическая реальность диктует свои условия, так что из-за критического безденежья им приходится связаться с весьма малоприятными и требовательными элементами.

Жанр "Махинаторов" заявлен как драма, хотя больше они смахивают на авантюрную чёрную комедию в лучших традициях шотландских кримкомов. Мрачности и трагичности тут, конечно, хватает, но какая комедия печально-ироничных кельтов без этого обходится?

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.