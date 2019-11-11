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Американцы назвали любимые фильмы, сериалы и актеров 2019 года

Новости
    11.11.2019, 17:38
Текст:   Олег Усков

Американская премия People's Choice Awards, оглашающая выбор зрителей, обнародовала итоги голосования по развлекательному контенту уходящего года. Вручив соответствующих истуканчиков.

Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger
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Списки в категориях "кино", "телевидение", "музыка" и "поп-культура" в остальных ее проявлениях приводит ET.

И из них следует, что главной, самой любимой картиной-2019 признан, естественно, мегаблокбастер "Мстители: Финал", и он же - наилюбимейший американцами боевик года.

Любимая комедия - и в самом деле чудесное "Загадочное убийство" с Энистон и Сэндлером, несказанно задорно поглумившееся, главным образом, над детективами Агаты Кристи.

Любимая драма - "После", семейное кино - "Аладдин" Гая Ричи.

Любимым актером публика назвала Роберта Дауни-мл., актрисой - 23-летнюю Зендайю (Мишель Джонс из новых фильмов о "Человеке-пауке"), тогда как Том Холланд отмечен главной звездой боевиков.

Бейонсе, поработавшая на озвучке игрового ремейка "Короля Льва", лидировала в номинации Animated Movie Star of 2019.

Фото: youtube.com/ Drake
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Что касается ТВ, там так: сериал года - "Очень странные дела", они же - драма года, комедия года - финишировавшая "Теория Большого взрыва".

Телеактер года - Коул Спраус (Джагхед из "Ривердэйла"), актриса - Милли Бобби Браун, Оди из ОСД. Кристен Белл названа максимально любимой общественностью комедийной ТВ-актрисой года, а Хлоя Кардашьян - главной звездой реалити.

Полные списки смотрите здесь.

People's Choice Awards вручается ежегодно с 1975 года. До 2005-го победителя в каждой из номинаций выясняли с помощью социологического опроса, после было организовано голосование в интернете.

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