Трамп призвал конгресс прекратить "охоту на ведьм"

Президент США Дональд Трамп призвал американских конгрессменов прекратить "охоту на ведьм". "Это очень плохо для нашей страны", - написал политик в Twitter.

Напомним, ранее демократы инициировали в отношении нынешнего хозяина Белого дома процесс импичмента. Поводом стал июльский телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера обвинили в давлении на коллегу.

В рамках процедуры импичмента в среду, 20 ноября, в палате представителей состоялись очередные слушания. На вопросы конгрессменов ответил постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Его показания, по мнению Белого дома, подтверждают невиновность президента.