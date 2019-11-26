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26.11.2019 19:45
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Datsun отправятся в ремонт из-за неисправных тормозов

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Datsun. Фото: Пресс-служба Datsun.
Фото: Пресс-служба Datsun.

Росстандарт объявил об отзыве 1677 седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO, которые были реализованы в России с 12 августа по 4 сентября 2019 год.

На машинах обнаружили возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. Из-за этого клапан может сломаться, и придется прилагать больше усилий при нажатии на педаль газа для торможения.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В сервисных центрах на отзываемых авто будет произведена проверка и, при необходимости, замена обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Ознакомиться с VIN-кодами экземпляров, находящихся в зоне риска, можно на сайте Росстандарта.

В России продажи автомобилей Datsun начались в сентябре 2014 года. По итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры бренда реализовали 16 514 автомобилей, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

Ранее в нашей стране под отзыв попали кроссоверы BMW и седаны Mercedes-Benz.

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#Datsun