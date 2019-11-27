Сегодня открывается последний платный участок скоростной трассы М11, которая связывает две столицы. Водители и пассажиры смогут с ветерком долететь из Питера до Москвы на личном транспорте. В числе первых по ней уже проехал корреспондент "Российской газеты".

У поездов и "Сапсанов" появилась реальная конкуренция - новая автотрасса от Москвы до Санкт-Петербурга. Если раньше поездки между двумя столицами на автомобиле были сопоставимы по времени с поездами по Октябрьской железной дороге, то теперь у машин появилось явное преимущество. По времени они будут проигрывать только "Сапсанам". Зато выигрывать в цене, если машина везет не только водителя. В общем, столицы становятся ближе.

694 километра - длина всей магистрали. И ее реально проехать за шесть часов. Это подтвердили компьютеры автомобилей, которые участвовали в пробеге. 6 часов 14 минут - чистое время движения. Но сама поездка была на два часа больше. Дело в том, что в дороге было много длительных остановок, на которых представители ГК "Автодор" рассказывали об особенностях магистрали, ее заправках, местах отдыха, а также оплате проезда.

Согласно тем же показаниям автомобильных компьютеров, средняя скорость движения составила 106 км/ч. Расход бензина на Lada Vesta AT вышел 9,2 литра на 100 км. Несложно посчитать, что по бензину поездка обошлась в 2,5 тысячи рублей. Наш автомобиль потреблял 92-й бензин. Средняя цена на него 42 рубля. Но есть еще оплата проезда.

Если оплата производится при помощи транспондера, то в будний день вся дорога обойдется лишь в 1350 рублей. В выходной дороже - 1459 рублей. Мы ехали в будний день. Итого поездка обошлась в 3850 рублей. Это значительно дороже поездки на поезде и чуть дороже поездки на "Сапсане", если брать бюджетные варианты. Но наличие в машине уже одного пассажира делает такой проезд значительно дешевле, чем на "Сапсане". А если путешествуют четверо, то и дешевле, чем на поезде.

Если оплата производится при помощи транспондера, то в будний день вся дорога обойдется лишь в 1350 рублей. В выходной - дороже - 1459 рублей

Но при путешествии на автомобиле есть несколько безусловных преимуществ. Не надо подстраиваться под расписание. Когда захотел, тогда и поехал. Еще один плюс - приезжаешь именно в то место, в которое надо было добраться изначально, То есть минус дополнительные расходы на общественный транспорт и такси, А также минус то время, которое требуется, чтобы добраться от дома до вокзала и от вокзала до места назначения.

Надо сказать, что если расплачиваться за движение по платным участкам магистрали наличными, то стоимость проезда значительно дорожает. Но не критично: 1860 рублей в будний день и 2020 рублей в выходные.

Самый дорогой первый участок - с 15 по 58-й км в Химкинском и Солнечногорском районах Подмосковья в обход Химок. Цена проезда 600 рублей.

Этот первый участок - по три полосы в каждом направлении. Остальные участки по две полосы в каждом направлении. Это создает некий дискомфорт, когда одна фура обгоняет другую. Но так как дорога практически свободна, то таких неприятных моментов немного.

Финальный, восьмой участок с 646 по 684 км в Тосненском районе Ленинградской области порадовал тем, что это снова три полосы в каждом направлении. Причем это три полосы ровной дороги с отбойниками и освещением. Все 36 километров с ярким освещением! И все это счастье по 2 рубля за километр.

Как рассказал глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, в зимний период разрешенная скорость на всех участках 110 км/ч. Весной планируют установить 130 км/ч. Среднее время в пути будет 5,5 часа.

Три полосы ровной дороги с отбойниками и освещением. Все 36 км с ярким освещением! И все это счастье по 2 рубля за километр

Однако на одном из участков, когда мы ехали, еще действовало ограничение 130 км/ч. Но, надо сказать, что ехать по такой дороге со скоростью 110 км/ч невозможно. Слишком хороша трасса: ни светофоров, ни перекрестков, ни пешеходов. Да еще и покрытие без изъянов.

Теперь расскажем об инфраструктуре. Напомним, что еще летом многие автовладельцы столкнулись с тем, что на М11 не хватает заправок. К тем, что имелись, выстраивались огромные очереди. Ситуация исправляется. Сейчас вдоль трассы работает шесть завершенных многофункциональных зон. Это места, где можно заправить машину, перекусить, отдохнуть. Плюс к этому еще полтора десятка контейнерных заправок. Они располагаются на площадках для отдыха. Интервалы между такими площадками составляют примерно 80 километров. В общем, если следить за уровнем топлива, бак сухим не останется. Кстати, в самом начале, если ехать от Москвы, нового, восьмого участка уже работает полноценная заправка. Причем не простая, а инновационная. Ее даже называют цифровой.

Подъехав к ней, можно через приложение на мобильнике купить необходимое количество литров нужного топлива. Вам зальют бензин. Если окажется, что вы его заказали больше, чем требовалось, то после того как пистолет повесят в гнездо, переплаченные деньги вернутся обратно.

На ее фасадах, топливораздаточных колонках и стеле расположены медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами. Напомним, что на трассе круглосуточно дежурят 23 экипажа аварийных комиссаров. Время их подлета до 10 минут. Они могут оказать медицинскую и техническую помощь. И даже бензин подвезти, если случилась такая неприятность. Они отслеживают ситуацию по камерам. Но на всякий случай дадим телефон экстренной связи на этой дороге: *2011.

На всей магистрали остался только один участок, который портит впечатление. Это 50 км, которые проходят по М10 и через Тверь. Здесь ограничения 90, 60 и даже 40 км/ч. И медленно тянущийся поток машин. Даже восемь полос с отбойником посередине на мосту через Волгу не радуют, потому что ограничение на нем 60 км/ч. И это только потому, что это Тверь. Причем, по сути, в городской черте только сам мост. А за ним Тверь заканчивается. Это всего километровый участок, но на нем камеры фотовидеофиксации нарушений.

- В проекте объезда Твери вообще не было, - пояснил Вячеслав Петушенко. - Но время показывает, что этот участок тоже нужно делать. Мы сейчас корректируем его и вскоре приступим к реализации.

Кстати, надо отметить еще одно преимущество новой магистрали. На ней практически нет камер фотовидеофиксации. Впрочем, возможно, это временное явление, связанное со следующей проблемой.

А именно с отсутствием связи. Сотни километров - не то что без Интернета, но даже без телефона. Если у вас не загружена карта в телефоне, то навигатор просто потеряется по дороге. Да связаться с кем-нибудь в случае чего невозможно. На экране надпись "нет сети". Но эта проблема решается. Сейчас в спешном порядке вдоль трассы устанавливаются мачты для сотовой связи.

- Мы определили 115 точек сотовой связи вместе с операторами, - сообщил Вячеслав Петушенко. - На сегодня 39 мачт уже стоят. К концу года будет устойчивая голосовая связь 2G, а в начале первого квартала, в середине февраля будет устойчивый интернет.

Скоростная передача данных в сетях мобильной связи будет по стандарту 4G. Сплошное покрытие сотовым сигналом обеспечит более оперативную работу экстренных служб, повысит уровень безопасности дорожного движения на трассе и комфорт пользователей магистрали.

Из недостатков стоит отметить нехватку аварийных карманов. При двух полосах движения на скоростной магистрали это действительно опасно. По пути нам встретился сломанный автомобиль. Около него уже стояли аварийные комиссары, и место его стоянки было выделено конусами. Но так как обочина у этой дороги очень узкая, и нет возможности куда-то спрятать машину, есть опасность, что до приезда комиссаров кто-нибудь влетит в автомобиль.

И немного утомляет однообразность пейзажа: то лес, то поле. На постоянной высокой скорости притупляется внимание. Но тут выбор простой: либо быстро, либо со сменой пейзажа, населенными пунктами и сменой скоростных режимов.

Но в целом дорога оставила только приятные впечатления. Ехать по ней приятно, комфортно и быстро. Надо только обзавестись транспондерами. Ведь это не только дешевле, но и у быстрее. Не тратится время на проезд пунктов оплаты. Сейчас половина всех случаев оплаты проезда производится с помощью транспондеров. А у грузовиков - 70 процентов случаев. Всего в России реализовано более 2,5 миллионов транспордеров.

Кстати

Надо сказать, что М-11 уже позволило снизить аварийность в коридоре между Москвой и Санкт-Петербургом практически в два раза. А к 2030 году ожидается падение смертности в коридоре в 3-5 раз.

В этом году Автодор совместно с Минтрансом России объявили конкурс на лучшее название для трассы. Пришло множество вариантов - от курьезных ("За шаурмой" и "Столичная") до вполне традиционных ("Валдай", "Нева"). Совсем скоро у М-11 будет собственное имя.