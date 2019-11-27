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27.11.2019 19:10
Рубрика: Общество
Проект: Звезды Победы

Пензенские поисковики стали лучшими в Поволжье

Текст: Наталья Саванкова (Пензенская область)
Фото: Игорь Давыдов
Гран-при слета поисковиков, который в этом году проходил в Кирове, привезли домой ребята из пензенского отряда "Поиск-вездеход". В четвертый раз их признали лучшими в Поволжье.

- Состязания были непростыми, они состояли из восьми этапов. Нужно было продемонстрировать знания топографии, ориентировании на местности, архивного поиска и оказания первой медицинской помощи, - рассказывает руководитель регионального отделения "Поисковое движение России" Лариса Казакова. - Есть конкурс, называется "Взрывоопасные предметы и техника безопасности". Нужно по частям оружия или обмундирования рассказать, что это за предмет, к какой армии относился, дать его точные характеристики…

Фото: Владимир Гребнев / РИА Новости
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Поисковики вспоминают необычные случаи. Как-то во время обследования оставшихся с войны фортификационных сооружений Красной Армии (траншей, землянок и орудийных двориков) металлоискатели "назвонили" странную штуку - прямоугольную металлическую плиту с отверстиями. И никто не мог объяснить ее предназначения.

А потом "назвонили" еще точно такой же предмет. Только спустя время на одном из форумов кто-то догадался, что это подрельсовый башмак. Его подкладывали под пулемет в болотистой местности, чтобы тяжелое орудие не засасывало. Так по крупицам восстанавливается история.

Фото: Из архива отряда "Поиск-везеход"

- Я запомнила, как женщина плакала, увидев медаль своего деда, будто это он вернулся с войны, - рассказывает самая юная участница поискового движения из Пензы Дарья Казакова.

На родине поисковиков чествовали в Законодательном собрании Пензенской области. Им передали мобильный бытовой корпус, который пригодится в бездорожье и согреет в промозглом поле. Но для этих ребят, пожалуй, нет награды важнее, чем вырвать из безвестности имена и детали давно минувших военных событий.

Фото: Сергей Куксин
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В этом году пензенские отряды провели 12 полевых экспедиций на территории семи регионов, где шли боевые действия в годы Великой Отечественной. Были подняты останки 127 бойцов, имена 30 из них удалось установить. Двое из них оказались земляками, уроженцами Пензенской области. Их перезахоронили на родине, где за могилами теперь ухаживают родственники.

Поисковики уже строят планы на будущий сезон. Первоочередной задачей они считают создание музейного комплекса "Свидетели бессмертного подвига", где будут собраны и выставлены все находки, привезенные из экспедиций.

Фото: Из архива отряда "Поиск-везеход"
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