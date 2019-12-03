- На электронику для российских пользователей будут предустанавливать отечественный софт
- Пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию
- За фальшивую экспертизу теперь можно попасть в тюрьму
- Расширен круг родственников, которым положена компенсация в случае гибели их близкого на работе
- Поставлена точка в споре о критериях признания дома аварийным
- Бюджет ФОМС направлен на устранение дефицита медсестер и врачей
- На выплату больничных в 2020 году потратят 298,7 миллиарда рублей
Приложения усилий
Граждане смогут сами выбирать, пользоваться этими программами или нет. Глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что при грамотной организации процесса появление новых правил не приведет к росту цен на технику.
Закон о предустановке российского софта вступит в силу 1 июля 2020 года. За оставшиеся месяцы правительству предстоит определить перечень гаджетов, для которых наличие российских программ станет обязательным, список этих самых приложений, а также порядок их установки. Можно лишь предположить, что речь будет идти о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV. Именно эта электроника упоминалась в пояснительной записке к поправкам, которые стали законом.
Новые нормы призваны уравнять в правах иностранных и российских разработчиков приложений. Сейчас гаджеты продаются с предустановленным зарубежным софтом, так что иностранцы имеют приоритетный доступ к российским потребителям.
Эксперты пока осторожны в оценках возможного эффекта от перехода на новые правила.
Закон не вводит конкретных требований по предустановке российского программного обеспечения. Они появятся в постановлении правительства, поэтому пока оценить влияние новых норм на рынок невозможно, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.
"Вне зависимости от содержания постановления есть нюанс, который достоин особого внимания, - указывает Карен Казарян. - К работе над требованиями нужно будет подключать Федеральную антимонопольную службу, чтобы обеспечить конкуренцию между российскими разработчиками. Если в списке для обязательной предустановки будут продукты одного-двух разработчиков, а все остальные останутся за бортом, это будет очень плохо".
Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков обращает внимание, что непонятен сам процесс, кто будет выбирать достойное для предустановки программное обеспечение, кто будет оплачивать работу этой комиссии. "Вопросов пока больше, чем ответов. На мой взгляд, новые правила могут привести к повышению стоимости гаджетов. Жаль, если люди будут отдавать деньги, а потом сносить предустановленные приложения", - заключает Кусков.
Будет повышение
Повышение пенсий по гособеспечению запланировано на 1 апреля на 7% - в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, на них запланированы на следующий год 7 366,6 млрд рублей. Пенсии по гособеспечению получают 4 миллиона работающих и неработающих пенсионеров. На их выплату в 2020 году предусмотрено 584,4 млрд рублей. Индексация ежемесячной денежной выплаты и денежного эквивалента набора соцуслуг произойдет с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%. По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет вместе с пенсией получают 15 млн граждан. Расходы бюджета по этой статье составят 423 млрд рублей.
В Пенсионном фонде также напомнили, что повышение пенсий и пособий в следующем году пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер пенсии превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость убрали, пришлось поправить закон, и пенсии пересчитали еще раз, по-новому. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР. Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной прожиточного минимума в регионе, где он живет. В бюджете также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Список профессий и должностей работников, имеющих право на прибавку, расширен в этом году.
Изменились критерии признания дома аварийным
"Изменения в положение о признании домов аварийными были разработаны нами с учетом существующей практики субъектов страны при реализации программ по расселению жителей аварийных домов, чтобы определить и использовать однозначные для всех критерии отнесения строений к аварийным. Для определения состояния конструкций дома проводится инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с соответствующим разрешением", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
В новом постановлении подчеркнуто, что, если дом признан аварийным, то все квартиры в нем "автоматически" признаются аварийными. "Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с принятым решением и считая, что их жилье соответствует всем необходимым нормам, отказывались от расселения. При этом если дом признан аварийным, то это создает угрозу для жизни во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по переселению граждан в новое жилье", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.
Ранее считалось, что в зоне риска - дом, в котором деформация фундаментов, стен и несущих конструкций свидетельствовала "об исчерпании несущей способности и опасности обрушения". Теперь формулировка иная: основанием для признания дома аварийным станут повреждения и деформации несущих строительных конструкций, свидетельствующие опять же об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. В признаки аварийности включен крен несущих конструкций, который может вызвать потерю устойчивости дома. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести понятие "ветхого" дома - к таким могли быть отнесены здания с креном, дефектами и повреждениями, при которых отсутствует опасность их внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. Предлагалось разрешить эксплуатацию таких зданий при условии, например, мониторинга их технического состояния. Однако в окончательный текст документа это положение не вошло.
"Наконец поставлена точка в споре - чье заключение считать экспертной оценкой при проведении оценки состояния дома. Вокруг этого чаще всего возникают войны между муниципалами и собственниками ветхих домов, - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Документ определяет, что это члены саморегулируемой организации изыскательских организаций". Ранее дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии. "Муниципалитет же, как правило, и выполняет решения этой комиссии. Налицо конфликт интересов, который зачастую приводит к тому, что дома с высоким уровнем износа до последнего не признаются аварийными, - указывает Разворотнева. - И напротив, если дом стоит на привлекательном участке, его иногда признают аварийным вопреки воле собственников и экспертизе".
За фальшивую экспертизу теперь можно будет сесть в тюрьму
Новый закон вносит поправки в Уголовный кодекс. Документ, как уверены его авторы, защитит наших граждан от возможных злоупотреблений со стороны экспертов.
О том, насколько это серьезный документ, можно судить хотя бы по скандалу вокруг нашумевших историй "пьяных мальчиков" - детей, погибших под колесами автомобилей. Посмертная экспертиза в обоих случаях показала, что якобы маленькие дети попали под машины, будучи совершенно пьяными.
И это самые вопиющие случаи. Если бы на месте детей оказались взрослые дяди и тети, может быть, и вопроса не возникло - выпившие сами виноваты. А с водителя, который совершил смертельный наезд, подобный вывод эксперта снимает уголовную ответственность. И эти примеры - только видимая часть огромного айсберга.
Публикуемый закон об ужесточении ответственности за ложные заключения экспертов вносит поправки в статью 307 Уголовного кодекса РФ.
Авторы закона, когда он еще был в стадии законопроекта, справедливо подчеркивали - результаты экспертных исследований играют важную роль при возбуждении уголовного дела. При проверке сообщений о преступлении заведомо ложные заключения или показания эксперта представляют собой "не меньшую общественную опасность", чем при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела.
Именно поэтому новый закон распространяет ответственность за подложные заключения на все стадии судебного производства и досудебного. Так что же может грозить эксперту, если его вранье вылезет наружу?
Минимальное наказание - он заплатит штраф, максимальное - поедет трудиться на государство на пару лет. Но в любом случае, со штрафом или исправительным трудом, он с работой эксперта может попрощаться.
Итак, пойманный за руку эксперт-нарушитель сможет получить либо штраф в размере до 80 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов. Но это не все, дальше по списку наказаний следуют исправительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до трех месяцев.
- Если такое деяние сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то максимальное наказание для эксперта или специалиста составит до пяти лет лишения свободы, - сказал при обсуждении законопроекта председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По мнению Крашенинникова, изменения защитят россиян от возможных злоупотреблений "со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значения для возбуждения уголовного дела или отказа в нем".
Для того чтобы понять всю справедливость этого высказывания, достаточно представить совершенно банальную жизненную ситуацию. Драка на улице или нападение хулигана на прохожего.
Нередко такой конфликт заканчивается либо тяжелой травмой, либо смертью человека.
Что привело к летальному исходу - неудачное падение самого пострадавшего, когда несчастный головой ударяется о дерево или бордюр, или человек погиб от смертельного удара в висок?
Именно от того, что в подобных случаях скажет эксперт, зависит главный вывод - это было преступление или просто случайное стечение обстоятельств. Будет отвечать по закону тот кто бил или, благодаря "сговорчивости" эксперта, останется безнаказанным.
Важность заключений эксперта не оспаривают ни дознаватели, ни следователи, ни судьи. Они-то лучше всех знают, что только квалифицированный специалист скажет, умер человек от болезни и в его смерти никто не виноват или ему помогли умереть. Дом сгорел от того, что замкнула некачественная проводка, или постарались завистники, чтобы разгорелось пламя. Список того, на что может влиять заключение эксперта, огромен, а до вчерашнего дня ответственность эксперта за заключение была невелика.
Любопытно, что сегодня одно из весьма востребованных заключений экспертов для гражданских процессов - определение отцовства. Свои услуги помочь в подобном процессе предлагают немало экспертных учреждений. Их выводы стоят денег. А можно договориться за "нужный" вывод?
Масса коммерческих контор предлагает экспертизу подлинности подчерка. Предположим, в расписке о долге. Эксперт может указать на писавшего, даже если тот клянется, что ничего не подписывал.
Это не последний документ об экспертах. Напомним, в начале ноября нижняя палата парламента приняла в первом чтении также нужный законопроект. Он обязывает следователя знакомить стороны уголовного дела с постановлением о назначении экспертизы.
Судя по пояснительной записке, сейчас обвиняемые и их адвокаты часто узнают о судебных экспертизах уже после их проведения.
Это лишает обвиняемого возможности задать вопросы эксперту, заявить ему отвод, попросить о производстве экспертизы в другом учреждении.
Родители погибших работников получили право на компенсации
Согласно документу, право на компенсацию получают родители умершего. Ранее рассчитывать на страховую выплату могли только дети и супруг или супруга, уточнили "РГ" в Фонде социального страхования (ФСС).
Но бывает, что из-за несчастных случаев погибают молодые неженатые люди, поэтому их родителей и включили в круг получателей выплаты.
Размер выплаты составляет один миллион рублей. Если у погибшего есть и жена, и дети, и родители, то размер выплаты будет делиться пропорционально между всеми этими родственниками.
Как накануне отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате предпринимаемых правительством, профсоюзами и работодателями мер производственный травматизм со смертельным исходом снизился с 2010 по 2018 годы почти вдвое - с 9,4 до 5,4 человек в расчете на 100 тысяч работников. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств страховых взносов выросло с 2007 по 2018 годы с 7,8 млрд до 11 млрд рублей.
По данным минтруда, в результате проведенной специальной оценки труда в 2018 году, которая охватила 41,7 миллиона работников и почти 745 тысяч работодателей, условия труда на 80% рабочих мест были охарактеризованы как оптимальные либо допустимые. Теперь Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, согласно которым опасных работ четвертого класса в России остаться не должно, за исключением случаев, когда их невозможно избежать (как, например, в профессиях спасателей, водолазов).
С дефицитом врачей поборются рублем
Общий объем доходов бюджета фонда ОМС прогнозируется на 2020 год в сумме 2,37 трлн рублей, на 2021 год - 2,51 трлн, на 2022 год - 2,65 трлн. Расходы бюджета фонда планируются на уровне, соответственно, 2,37 трлн, 2,52 трлн и 2,65 трлн рублей. Как уточнили "РГ" в фонде ОМС, расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на 2020 год планируются в сумме 103,1 млрд рублей, на 2021-2022 годы - по 108,2 млрд.
С 2020 года впервые предусматриваются средства на протонную терапию в сумме 5 млрд рублей.
В связи с тем что Минздрав принял новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, предусматривающий увеличение объема и частоты исследований (в частности, добавятся онкоскрининги), предполагается, что число людей, которые пройдут эти обследования, увеличится. В 2020 году на диспансеризацию и профосмотры запланировано потратить 16,7 млрд рублей, в 2021 году - 16,8 млрд, в 2022 году - 8,8 млрд.
Также предусмотрены средства на оплату дорогостоящих методов исследований. Так, в проекте программы государственных гарантий на 2020 год учтены дополнительные объемы таких дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, как КТ, МРТ, эндоскопические, молекулярно-генетические, гистологические исследования, УЗИ сердечно-сосудистой системы.
Зарплата младшего медицинского и иного персонала, а также прочие расходы (медикаменты, питание, коммунальные и другие услуги) будут увеличиваться в предстоящие три года на индекс потребительских цен.
Пособия найдут адресатов
Бюджет Фонда соцстрахования (ФСС) на 2020-2022 годы публикуется в "РГ". Как сообщил "Российской газете" в ФСС, доходы бюджета фонда предусмотрены на 2020 год в сумме 811,6 миллиарда рублей, на 2021 год - 821,1 миллиарда, на 2022 год - 936,5 миллиарда. Из них на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2020 год - 604,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 604,8 миллиарда рублей, на 2022 год - 707 миллиардов рублей. Доход от обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2020 году составит 146,6 миллиарда рублей, в 2021 году - 155,4 миллиарда, в 2022 году - 168,1 миллиарда рублей.
При этом расходы фонда планируются в 2020 году в сумме 788,1 миллиарда рублей, в 2021 году - 831,4 миллиарда, в 2022 году - 874 миллиарда. В том числе расходы по направлению социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством планируются на уровне 618,7 миллиарда, 657,6 миллиарда и 695,4 миллиарда соответственно. А по линии страхования от несчастных случав они составят в 2020 году 108,7 миллиарда, в 2021 году - 112,8 миллиарда, в 2022 году - 117,2 миллиарда рублей.
Если посмотреть расходы ФСС более детально, то на выплату больничных в 2020 году планируется потратить 298,7 миллиарда рублей, в 2021 году - 316 миллиардов, в 2022 году - 334,3 миллиарда. На пособия по беременности и родам - 127,4 миллиарда рублей, 134,8 миллиарда и 142,3 миллиарда соответственно. На ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 156,7 миллиарда, 169,8 миллиарда и 180,3 миллиардов рублей. Также бюджетом Фонда соцстрахования запланированы расходы на выплату пособий при рождении ребенка: на 2020 год - 20,5 миллиарда рублей, на 2021 год - 21,1 миллиарда рублей, на 2022 год - 21,9 миллиарда.
Кроме того, федеральным законом о бюджете фонда установлено право осуществлять в 2020 году оплату медицинским и иным организациям, оказывающим медпомощь женщинам в период беременности и новорожденным. Стоимость родового сертификата в 2020 году составит 12 тысяч рублей. Финансовое обеспечение по этой статье составляет 16,7 миллиарда рублей ежегодно.