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03.12.2019 18:08
Рубрика: Общество
Проект: Звезды Победы

В день Неизвестного солдата двум красноармейцам вернули имена

Текст: Наталья Саванкова ( Пенза)
В День неизвестного солдата в Пензе состоялся смотр поисковых отрядов и первый региональный творческий конкурс "Поиск. Находки. Открытия".
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Поисковики впервые выставили на широкое обозрение немые свидетельства войны - оружие и личные вещи бойцов, которые они привезли из экспедиций по полям боевых сражений. Оценить находки пришли ветераны Великой Отечественной.

- Помню котелок, как забыть. И фляжку тоже помню, - щурится 93-летний ветеран Сталинградской битвы, Почетный гражданин города Пензы Владимир Керханаджев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он повертел в руках гильзу и долго молча стоял у стола с осколками немецких снарядов. В своем теле он до сих пор носит точно такие же.

В рамках смотра состоялась торжественная передача личных вещей красноармейца Андрея Григорьевича Румянкова, уроженца Пензенской области, родственникам, которые ничего не знали о его судьбе долгие 77 лет. Летом этого года ребята из поискового отряда "Веда" Республики Чувашия обнаружили в Ржевском районе Тверской области близ села Есинка хлорницу. Ее выдавали вместе с противогазом и использовали для обеззараживания рук. В ней сохранилась записка с данными бойца из деревни Ключи Владыкинского сельсовета Каменского района Пензенской области. Она помогла проследить боевой путь не вернувшегося с фронта бойца.

Вернулся на родину и медальон другого солдата из Пензенской области. В октябре 2018 года бойцами 52 спецбатальона Республики Беларусь в районе деревни Маньки Рогачевского района Гомельской области было обнаружено санитарное захоронение. В траншее найден смертный медальон, записи в котором хорошо сохранились. Он принадлежал уроженцу Тамалинского района Трубину Антону Акимовичу, 1912 года рождения - связисту пензенской 61-й стрелковой дивизии. Боец считался пропавшим без вести 78 лет.

Фото: Из семейного архива Семена Усачева
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- Не должно быть самого этого понятия "неизвестный солдат". Каждый павший должен обрести свое имя. Спасибо вам, ребята, за ваше святое дело! - обратился к поисковикам Владимир Керханаджев.

Экспозиция поисковых отрядов "Крепость", "Азимут 58", "Поиск-вездеход", "Сапсан" разместилась в стенах регионального Законодательного собрания.

- Сегодня, в День неизвестного солдата, мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб, защищая наше Отечество и весь мир от фашизма, и остался безымянным. 27 миллионов человек пали в этой страшной войне, судьба тысяч - не установлена. Выражаю поисковикам искреннюю благодарность за неравнодушие, активную деятельность, личную ответственность за сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне, - обратился к собравшимся спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Память погибших участники смотра почтили минутой молчания.

Лучшим поисковикам вручили знаки отличия Министерства обороны России.

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