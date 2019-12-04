На днях информация о смерти отставного полковника милиции Владимира Финько, который в свое время работал начальником ОВД по Кущевскому району, попала в топ федеральных новостей. Примечательно, что эту должность в Кущевской ему пришлось оставить еще в 2006 году. Причем это случилось после серии разоблачительных статей в "РГ".

Светлана Сребная, чьи дочка и внук погибли от рук бандитов, до сих пор не может спокойно слышать имя Цапка. Фото: Владимир Аносов/РГ

Тело 60-летнего мужчины с простреленной головой было найдено в его квартире в многоэтажном доме в Фестивальном микрорайоне Краснодара. Рядом лежало охотничье ружье "Сайга". Правоохранители сейчас проверяют обстоятельства этого ЧП.

Хотя на пенсию Владимир Финько ушел с должности начальника полиции Абинского района, в глазах общественности он остался покровителем банды "цапков", которая развернула активную деятельность в Кущевском районе именно во время его руководства районной милицией.

Фамилия главаря группировки стала нарицательной ровно девять лет назад. Произошло это после беспрецедентного по своей жестокости убийства 12 человек в доме кущевского фермера Аметова. Вся страна тогда узнала о Сергее Цапке и его подельниках. И содрогнулась. А корреспонденты "РГ" услышали их имена задолго до событий ноября 2010 года. В свое время огромный резонанс вызвал материал "Скованные страхом" ("РГ" от 25.10.2005) - о том, как в райцентре пышным цветом расцвела преступность в молодежной среде. Чаще всего объектами насилия становились студенты и учащиеся, в основном иногородние. Отчаявшись найти защиту в милиции, студенты Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института отправили письма в Краснодарское представительство "РГ", губернатору, прокурору и начальнику ГУВД края. Причем в редакцию газеты - по факсу, а всем остальным - почтой. Вот почему тогдашний начальник кубанской милиции Сергей Кучерук в один и тот же день получил послание с 170 подписями и прочитал статью в "РГ". И был, как позже признался, просто обескуражен. Ведь отчеты свидетельствовали о том, что Кущевский РОВД не ходит в отстающих. А тут такие страсти: члены преступной "бригады" держат в страхе молодежь, грабят и насилуют, а милиция смотрит на это сквозь пальцы.

Впрочем, тогда, осенью 2005 года, правоохранители из Кущевской встретили журналиста, что называется, в штыки. Начальник РОВД Владимир Финько прямо заявил, что в его ведомстве все в порядке и нечего, мол, напраслину на хороших людей возводить.

Корреспондент "РГ" писал о банде "цапков" задолго до кровавых событий ноября 2010 года

Благодаря газетной публикации, кущевская "мольба о помощи", как сами студенты назвали свое коллективное обращение, была услышана: комплексная проверка потвердила изложенные в газете факты. Об этом нам сообщили в краевом ГУВД, куда для разговора были приглашены сотрудники Краснодарского филиала "Российской газеты". Правда, действо сначала напоминало допрос. "Чей заказ?" - спросили нас на полном серьезе. Пришлось показать то самое письмо и привести убийственные факты, не вошедшие в публикацию. И постепенно тон разговора, в котором участвовало около 15 милицейских начальников, большинство в ранге не ниже полковника, кардинально поменялся.

Почти 15 лет прошло, а тот, почти трехчасовой милицейский отчет, помнится до сих пор. Как нам сообщили, по фактам, изложенным в письме и газетной публикации, возбуждено 11 уголовных дел, двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений взяты под стражу. В ходе прокурорской проверки всплыли случаи, когда сотрудники милиции умышленно укрывали от учета совершенные преступления. Обо всем этом мы рассказали своим читателям ("Бригаду" выводят из тени" - "РГ" от 16.11.2005).

А вскоре нас пригласили на выездное заседание ГУВД края с необычной повесткой: "О проблемах состояния борьбы с преступностью в Кущевском районе по публикациям в СМИ". Ситуацию здесь на коллегии назвали чрезвычайной. Из прозвучавшей информации выяснилось, что на протяжении нескольких лет в районе действовала организованная преступная группировка, в которую входили местные жители в возрасте от 16 до 27 лет. Лидера этой группировки на состоявшейся в Краснодаре "сходке" криминальных авторитетов назначили так называемым смотрящим по району. Под его началом "молодые волки" наводили ужас на местное население.

Первый главарь кущевской банды Николай Цапок ушел в мир иной в ноябре 2002 года. Спустя три года в официальном ответе, поступившем из ГУВД края, сообщалось, что принятыми Кущевским РОВД мерами преступная деятельность группировки была пресечена: "В настоящее время в станице Кущевской проживает младший брат убитого лидера преступной группы. В 2004 году он был избран депутатом районного Совета и в настоящее время является председателем комиссии по бюджету. Информацией о его причастности к преступной деятельности ГУВД Краснодарского края не располагает".

Спустя пять лет, когда произошла трагедия в доме Аметовых, все узнали, что "младшим братом" был... Сергей Цапок. Жительница станицы Светлана Сребная, чьи дочка и внук погибли от рук бандитов, до сих пор не может спокойно слышать это имя. А родные жертв "цапков" продолжают оплакивать своих близких.

Теперь понятно, что за пять лет до трагедии наказали, по сути, стрелочников, а настоящих бандитов и их пособников просто увели в тень. Владимира Финько, ставшего в конце 2005 года фигурантом уголовного дела, обвинили в том, что, "будучи должностным лицом, использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, совершенные из личной заинтересованности, повлекшие существенные нарушения законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства". Уголовное дело довели до суда, где покровитель "цапков" ... был оправдан.

Когда в конце 2010 года арестовали Сергея Цапка и других бандитов, я позвонила Финько, который тогда был начальником Абинского РОВД. Это разозлило полковника: он разразился гневной тирадой, а потом бросил трубку.

Никакого официального расследования его возможной связи с бандой "цапков" не проводилось и после ноябрьских событий 2010 года: офицер ушел на длительный больничный. После чего даже умудрился пройти аттестацию, по итогам которой должность начальника РОВД ему, правда, уже не предложили. Финько, говорят, тогда сильно обиделся и подал в отставку.

После этого он переехал в Краснодар, где и жил до последнего времени.

Крепкие корни "цапков"

По количеству пахотных угодий Кущевский район занимает одно из первых мест по стране. На право аренды и выкупа участков претендуют крупные холдинги и фермеры-частники. В свое время в борьбе за землю лидировали "цапки": методы их "хозяйствования" - рэкет, насилие, убийства - подробно изложены в материалах 400-томного уголовного дела. Лидеры преступной группировки давно отбывают наказание либо ушли в мир иной, однако передел земли в станице и ее окрестностях продолжается, о чем "РГ" уже неоднократно писала.

По мнению местных жителей, причина в том, что пособников банды, пустивших здесь крепкие корни, в свое время "увели" от наказания. Люди не теряют надежды, что преступные всходы будут вырваны, наконец, вместе с корнями.

На юг - через станицу

Кущевский район часто называют "северными воротами" Кубани. Здесь проходят дороги на юг, в том числе к Черноморскому побережью. Через здешние населенные пункты идет огромный поток туристов, поэтому по ним нередко судят обо всем крае. Особый интерес к районному центру. Многие специально заезжают в Кущевскую, чтобы посмотреть, как живет народ. За последние годы ставшая печально знаменитой станица заметно преобразилась. В райцентре построены замечательный стадион "Урожай", плавательный бассейн и Ледовый дворец. ЦРБ и школы постоянно пополняются новым оборудованием. А достойное образование можно получить в нескольких средних и высших учебных заведениях, открывших в Кущевской свои филиалы.

По словам главы района Ильи Гузева, в программе развития на три ближайших года предусмотрено освоение 21 инвестиционной площадки, что позволит нарастить внутренний региональный продукт до одного миллиарда 208 миллионов рублей и дополнительно привлечь 250 миллионов рублей в консолидированный бюджет района. "А это - новые рабочие места, уверенность в завтрашнем дне, развитие инфраструктуры, а главное - повышение уровня жизни людей", - убежден глава.