Какие кроссоверы и внедорожники покупали россияне в ноябре

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2019 года российский рынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжил падение. Несмотря на это, большинство машин, за которыми была замечена положительная динамика - это кроссоверы. Про 10 самых популярных из них расскажем ниже.

По-прежнему бестселлером сегмента остаётся Hyundai Creta. В ноябре на компактном кроссовере остановили свой выбор 7273 покупателя, что оказалось на 7% лучше прошлогоднего результата. Следом за "Кретой" расположился Volkswagen Tiguan: его результат в абсолютных значениях почти вдвое хуже, чем у лидера, 3718 автомобилей, тем не менее это на 6,6% больше своего же показателя ноября 2018 года. Замыкает тройку лидеров Renault Duster: его продажи просели на 4,8% и составили только 3443 шт.

Четвёртые и пятые места с небольшим падением продаж заняли Kia Sportage (2942 шт., минус 5,1%) и Lada 4x4 (2919 шт., минус 5,7%).

Вторую половину рейтинга открывает новый Toyota RAV4, который купили 2672 автолюбителя (+16,6%). На седьмом месте с лучшим показателем роста в рейтинге (+26,8%) расположился Skoda Kodiaq - 2553 проданных кроссовера. Далее идут японские Nissan Qashqai (2458 шт., плюс 6,9%) и Mitsubishi Outlander (2334 шт., минус 4,8%). С результатом 2152 проданных автомобиля (+18,2%) замыкает десятку лидеров Hyundai Tucson.

Сегмент кроссоверов и внедорожников остаётся самым популярным в России. В 2019 году на него приходится больше 40% продаж среди всех новых легковых автомобилей. Поэтому нет ничего удивительного, что производители регулярно радуют российских клиентов новинками. Например, совсем скоро стартуют продажи обновлённой Lada 4x4, появятся новинки от Geely, Mitsubishi, Skoda и других компаний.