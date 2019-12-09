За последние 20-30 лет мировой рынок вина покорили так называемые страны новой волны: Чили, Аргентина, ЮАР, Австралия, США и Китай. У России в XXI веке есть все шансы повторить их успех. Ведь у нас не только тысячи гектаров идеальных терруаров от Северного Кавказа до долины Дона, но и хорошая научная школа, развитая селекция, а также есть возможности для изучения лучших мировых практик и привлечения практически любых специалистов.

В Дагестане собрали рекордный за последние 30 лет урожай винограда, 189,4 тысячи тонн. Примерно 140 из них пойдет на производство вина и коньяка.

- Еще несколько лет назад мы выращивали виноград на арендованных землях и частично докупали сырье у местных производителей. Но с 2014 года мы активно увеличиваем площади виноградников, уже довели их до 2,3 тысячи гектаров. С этого года для производства будем использовать уже только свое собственное сырье, - с гордостью рассказывает гендиректор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев. - Этого удалось достичь благодаря растущей в последние годы господдержке. Нам возмещается часть затрат на рекультивацию земель и посадку новых виноградников, на установку шпалеры, оборудование капельного орошения и так далее.

Нередко можно услышать мнение, что российский потребитель не избалован хорошим вином. И даже если сегодня развивать качественное виноделие, спрос на такие продукты будет невысоким. Но не все согласны с такой оценкой.

- Каждый человек хочет употреблять качественные продукты. Причина того, что у нас пьют много плохого вина, проста: им завалены все полки магазинов, - отмечает и советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Некоторые говорят, что если мы начнем бороться с дешевым вином, то на полках останутся дорогие напитки, которые не по карману среднему покупателю. Но это чушь. Чем больше будет собственного производства, тем выше конкуренция и ниже цены. Раньше у нас на Дону было 13 тысяч гектаров виноградников, а сегодня, наверное, около двух с половиной. Если вернуться к тому производству, которое было в начале 1980-х, свободная конкуренция все расставит на свои места. Вас же не удивляет качественное и вкусное вино на европейских прилавках ценой пять-шесть евро за бутылку? Мы сможем делать еще дешевле. Да уже сегодня в Ростовской области делают вино, которое выигрывает престижные международные конкурсы и стоит в рознице при этом не более 600-700 рублей.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Александр Гавриленко

Расширение виноградников на юге России уже идет впечатляющими темпами. Например, за последние три года Краснодарский край увеличил закладку молодых виноградников в полтора, а производство отечественных саженцев - в два с лишним раза. Успехи поражают даже европейских винных специалистов, подчеркивает вице-губернатор Андрей Коробка.

- В России существуют две полярные точки зрения на то, как дальше развивать отрасль. Одни говорят, что виноделам, если они хотят хорошо зарабатывать, нужно ориентироваться на массовый сегмент классических сортов вина: мерло, шардоне, каберне-фран и так далее. Другие уверяют: нет смысла пытаться конкурировать с мировыми лидерами в этих сортах, такими как Франция, Италия или Испания, а лучше сосредоточиться на своих уникальных, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Я уверен, что мы можем развиваться в обоих направлениях. Вытеснить дешевый импорт можно только своим массовым качественным вином. При этом нужно понимать: в ближайшие 20-30 лет мы не удивим мир новыми мерло или каберне-совиньон, ведь та же Франция совершенствовала их производство веками. Но вот вино из, например, старинного казачьего сорта "красностоп" или "цимлянский черный" уже выигрывает престижные международные премии. Гастрономические свойства этих сортов еще неизвестны на мировом рынке. Пресыщенные ценители ищут такие "уникальности" по всему миру и готовы платить за них большие деньги.

С Беляевым согласны и местные виноделы.

- На Кубани, на Ставрополье и в Крыму есть огромные площади с подходящим климатом. Они должны заниматься в первую очередь массовым вином в больших объемах. А вот мы, жители более северных широт, сможем зарабатывать только в сегменте люксового эксклюзивного, - говорит винодел Юрий Малик. - Ростовская область является самым северным регионом страны, пригодным для возделывания винограда. Виноград здесь можно выращивать только укрывной, то есть перед каждой зимовкой вручную нам нужно прикапывать кусты. Это очень сильно повышает себестоимость. То есть производство на Дону бюджетного столового вина из собственного винограда экономически неэффективно. А для производства действительно эксклюзивных марок себестоимость винограда не имеет существенного значения. Ценители будут покупать качественные напитки практически по любой цене. Уже покупают. И с каждой новой крупной выставкой наша узнаваемость растет. Мы только учимся позиционировать себя на рынке, но видим, что интерес к русскому вину огромный. Пока для мира это скорее экзотика, но, если будет стабильное качество, мы точно найдем своего покупателя.

Компетентно

Из Франции виднее

Филипп Калдье, независимый агрожурналист (Бургундия, Франция):

- Если Россия хочет стать полноценной винной державой, нужен здоровый протекционизм - в магазинах, в ресторанах, в самолетах и поездах. Посмотрите на Францию, мы в винных делах неисправимые шовинисты. В отличие от других европейских стран, таких как Великобритания, в наших магазинах и ресторанах очень мало иностранных напитков. За исключением, пожалуй, Чили, Испании и государств Магриба.

Ваша дорога будет трудна, потому что в сознании потребителей Россия - это холодная страна, а русские вина в мире совершенно неизвестны и непонятны. Известна только водка. Я согласен с тем, что у таких новичков на мировом рынке мало шансов стать успешными в "классических дисциплинах" и лучше сосредоточиться на необычных, уникальных и оригинальных сортах. Вам нужно привлечь к себе внимание покупателя, а потом сразить его качеством. Это самый короткий путь к успеху.

Подготовил Александр Гавриленко