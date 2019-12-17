Первый день зимы принес "Рейду" долгожданную удачу. Причем удачу редкостную даже для тех, кто в поиске не один десяток лет.

В урочище Леушино, на месте одноименной смоленской деревни, где в августе 42-го шли тяжелые бои, а в начале 90-х проходила региональная Вахта памяти и потом было много групп и поисковиков-одиночек, нашли останки погибшего. При них - медальон. И вечером того же дня в адрес жены и земляков Павла Вуколова, снайпера 28-й отдельной стрелковой бригады, ушло сообщение: он не без вести пропал.

В том же раскопе найден мундштук с инициалами... Фото: Поисковая группа "Рейд"

За тем, как разворачивались события, мы проследим "в прямом эфире" - с разрешения командира поисковой группы "Рейд" Руслана Лукашова.

Это под его рукой оказалась главная находка - черный эбонитовый пенал с пергаментным вкладышем, на котором смогли распознать имя погибшего и адрес жены.

Вместе с Лукашовым 1 декабря в лесу были москвичи Наталья и Константин Антипенко да Владимир Синев из Гагарина.

Их друзья-соратники, не имевшие возможности в то воскресенье присоединиться, принимали сообщения и реагировали на них в своей группе в Сети - в день самой находки и когда искали родных погибшего.

1 декабря, воскресенье

12.26, Наталья: Медальон! Леушино, боец... Записка есть.

14.09, Александр: Давай имя!

15.23, Иван: И мундштук у него?

15.23, Наталья: Да.

15.23, Иван: Вот это интересно будет, если медальон прочитается! И с мундштуком сойдется.

15.23, Олег: Хоть бы прочитался...

15.25, Наталья: Ложка-вилка, маргаринница с табаком, два подсумка немецких с нашими патронами, бритва...

Выбрались из леса, под настольной лампой осторожно развинтили пенал и двумя иголками раскатали на белом листе мокрый вкладыш.

16.10, Константин: Вуколов Павел Петрович, 1910, Читинская область.

16.12, Олег: Совпал, ура!

"Пробили" по ОБД "Мемориал": есть такой. Пропал без вести в августе 42-го. Через минуту в базе данных "Подвиг народа" нашли наградной лист на медаль "За боевые заслуги" и приказ о награждении от 15 июля 1942 года.

16.15, Константин: Снайпер.

16.19, Иван: Не успели вручить?

16.19, Константин: Похоже...

16.51, Александр: Кто нашел бойца?

16.51, Константин: Командир.

17.10, Александр: Возраст 32, должны быть дети, внуки.

17.15, Олег: Первый день зимы плодотворно.

17.54, Антон: Мои поздравления!

18.02, Руслан: Пусть Господь и далее направляет наши стопы в нужном направлении!

Первый день зимы принес долгожданную удачу. Фото: Поисковая группа "Рейд"

2 декабря, понедельник

00.18, Иван: Жена в Читинской области. Чалдонка, Могочинский район Забайкальского края.

00.26, Николай: Наверное, охотник был, если в снайперы попал...

Второго декабря в 01.30 по московскому времени, когда в Чите взрослые собирались на работу, а дети в школу, в адрес главы городского поселения "Могочинское" по электронной почте ушло письмо.

"Здравствуйте! Срочно нужны ваши помощь и содействие. Вчера, 1 декабря 2019 года, поисковой группой "Рейд" (командир - Лукашов Руслан Витальевич) в Гагаринском районе Смоленской области, в урочище Леушино, обнаружен и опознан по записке в медальоне боец 28-й отдельной стрелковой бригады Вуколов Павел Петрович, 1910 года рождения (место - Сосновский р-н Рязанской области). Призван в РККА Могочинским РВК Читинской области. В донесении о потерях указан адрес жены: Татьяна Андреевна, с. Чалдонка, Могoчинский район Читинской области. Факт его ухода на фронт из вашего района подтверждается в Книге памяти Читинской области. Убедительно просим принять все возможные меры по розыску родных и близких погибшего бойца" (указали адрес электронной почты и мобильный телефон).

3 декабря, вторник

В понедельник, 2 декабря, никакого отклика из Могочи не пришло. Не было его и к исходу вторника, 3 декабря, когда в России везде по-своему отмечали День Неизвестного солдата. Но для нас снайпер Павел Вуколов уже вернулся из безвестности. В год 75-летия Победы его останки с почестями захоронят на ближайшем к месту гибели воинском мемориале - в поселке Карманово Смоленской области. А собранные сведения о нем будут уже в этом году занесены в именную мемориальную базу "Обелиски Памяти", созданную поисковиками и краеведами Гагаринского района Смоленской области, - с открытым доступом к ней из любой точки нашей страны и мира, где есть интернет.

Верим, что в Могоче он тоже есть или вот-вот появится. Поэтому в ночь на 4 декабря продублировали письмо-запрос в редакцию городской газеты "Могочинский рабочий".

4 декабря, среда

09.33 МСК - из администрации городского поселения "Могочинское" Калинина Татьяна Николаевна, по телефону: "В селе Чалдонка проживает внук Вуколова П.П. - Вуколов Иван Геннадьевич, 1964 года рождения... Телефона у него нет".

09.47, Константин: Ура!

10.12, Руслан: Я говорил, что его кто-то ждет!

10.15 мск, Кэтрин, Германия: Да!!

10.19, gugenot047: Ура-а-а!!!

19.45 - из Москвы в ЦАМО по электронной почте: "Поисковой группой "Рейд" обнаружен и опознан по записке в медальоне боец 28-й отдельной стрелковой бригады Вуколов Павел Петрович, 1910 года рождения. Имеются сведения о награждении Вуколова П.П. медалью "За боевые заслуги". Приказ подписан 15 июля 1942 года, донесение о пропавшем без вести Вуколове П.П. - 18 августа того же года. Вполне возможно, что награду он получить не успел. Просим помочь в поиске ответа на этот вопрос. В селе Чалдонка Могочинского района Читинской области нашелся внук - Вуколов Иван Геннадьевич... Если награда не вручена, известим родных".

5 декабря, четверг

00.35 - из Москвы в Могочу, в редакцию городской газеты, по электронной почте: "Здравствуйте, коллеги! Если у вас нет для нас новостей и нет возможности помочь информацией, пожалуйста, перешлите наше письмо в адрес руководства школы в Чалдонке. Их официальный e-mail, указанный на сайте, в настоящее время заблокирован или по какой-то другой причине стал недоступным".

05.13 мск - из Могочи по электронной почте: "Ваш запрос о Вуколове П.П. размещен в газете "Могочинский рабочий". Также мы связались со специалистом администрации городского поселения, которая проживает в Чалдонке. Это Габышева Татьяна Юрьевна. Тел... По ее словам, в Чалдонке живет внук П.П. Вуколова - Иван Геннадьевич Вуколов... Кроме того, ваш запрос поступил главе городского поселения Веко Наталье Александровне, тел...

С уважением, главный редактор газеты "Могочинский рабочий" Лепкало Тамара Владимировна".

Довоенное фото деда с бабушкой было - обещали найти, а заодно собрать адреса родственников

08.47 - из ЦАМО Емельянова Наталия Михайловна, по электронной почте: "Действительно, награда не вручена. Вот его УКН (учетная карточка награжденного. - Ред.)".

09.13, Наталья: Значит, внук должен получить удостоверение?

10.21, Руслан: Надо бы вручить. Может, смогут собраться на захоронение в Карманово 22.06. Поискать бы им спонсоров на поездку - там, по месту...

10.22, Иван: А с внуком связь есть?

22.15, Наталья: Может, у них сохранились фотографии деда? Узнайте, пожалуйста...

6 декабря, пятница

Как условились накануне, в 8 утра по московскому времени (в Чалдонке был уже полдень) Татьяна Юрьевна Габышева соединила нас по своему мобильному с внуком погибшего снайпера и его гражданской женой. Рассказали, что довоенное фото деда вместе с бабушкой было, но пока найти не могут. Обещали поискать адреса родственников. Документы на передачу награды собирать готовы и приехать на захоронение тоже.

08.23, Олег: Вот и хорошо.

09.41, Руслан: В медальоне написано: прииск Чалдонка. До сих пор золото моют, смогут приехать...

Справка

Село Чалдонка входит в состав городского поселения "Могочинское" в одноименном - Могочинском - районе Забайкальского края. Расположено на реке Черный Урюм, на линии Забайкальской железной дороги, в 58 км от Могочи. Основано в 1829 году в месте добычи рассыпного золота. В 1950-м построены малолитражные драги по добыче рассыпного золота, в 1964-1965-х - 250-литровые драги. С 1998 года производство золота падает, закрыты КБО, детский сад. Но еще действуют основная школа и фельдшерско-акушерский пункт.