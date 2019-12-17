Большой резонанс в официальных кругах и много читательских откликов получил репортаж-расследование "Спасти рядового Губина", опубликованный в "Российской газете" 6 декабря 2019 года.

Люди неприятно удивлены: как могло случиться, что в дружественной нам Венгрии захоронение советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной, потеряло охранный статус и стало вызывающим долгостроем в историческом центре города на берегу Дуная?! Ведь это захоронение давно известно, официально учтено, в чем может убедиться каждый на интернет-портале "Память народа" (ID 261985858).

А еще нас спрашивают, по какому праву сняли с могил, отвезли на городское кладбище и небрежно пристроили рядом с мусорным контейнером два индивидуальных обелиска-надгробия - капитану Дымовскому и лейтенанту Марапулец? На обелиске лейтенанта Марапулец еще читаются слова: "От матери - сыну".

Тем временем из самой Калочи поступила новая информация: власти города и местной архиепархии решают вопрос о выделении участка земли на городском кладбище - чтобы туда перенести более двухсот советских воинов, захороненных в 1944-1945 годах у стен католического храма. В распоряжении "Российской газеты" есть именные, документально выверенные списки бойцов и командиров, чьи останки находятся или могут находиться в этом месте. Чтобы известить родных и близких о планируемом перезахоронении, мы публикуем эти данные на нашем сайте и просим откликнуться всех, кто может помочь полезной для дела информацией.

Подробности, имена, место рождения и призыва, адрес семьи на момент гибели - на нашем сайте в разделе "Звезды Победы".