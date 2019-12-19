Промышленники оценили работу с инвесторами на Среднем Урале

Свердловские промышленники положительно оценили перемены в инвестиционной политике региона в 2019 году.

- В этом блоке правительства сегодня много молодых людей, которые принесли другую культуру. Сотрудники министерства инвестиций и развития не сидят в кабинетах, обратили внимание на муниципалитеты, хотя мне тема работы местного самоуправления с инвесторами казалась "мертвой": в силу кадрового состава, квалификации, загрузки обыденными вопросами. Теперь же территориям помогают выездные экспертные команды, - отметил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил найти и внедрить более современные и проактивные форматы взаимодействия с инвесторами полгода назад, когда были опубликованы результаты национального рейтинга инвестклимата. Средний Урал выбыл из двадцатки лучших, что было воспринято как стимул к совершенствованию инвестполитики.

Одним из ноу-хау как раз и стали invest-team: выезды на территории, чтобы оказать практическую помощь местным властям и предпринимателям в запуске новых и развитии существующих проектов. Только в ноябре-декабре таких выездов было семь, за это время эксперты пообщались со 135 бизнесменами, взято на сопровождение 16 инвестиционных кейсов.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, апробация другого формата состоялась 19 ноября и получила название "Открытый диалог": представители восьми министерств провели блиц-опрос предпринимателей, осветили 78 вопросов, причем по 37 исчерпывающую информацию предоставили сразу, по 17 был назначен дополнительный личный прием. К слову, "Открытый диалог" АСИ признало лучшей региональной практикой этого года.

Еще одну новинку - "Марафон мышления" - обкатали буквально пару дней назад на областном инвестсовете. Командам, состоящим из представителей власти и бизнеса, представили три реальных кейса с типичными проблемами и предложили выработать за 42 минуты такие инвестиционные решения, которые можно тиражировать на другие муниципалитеты и даже в другие регионы.

- Мы кардинально изменили подход к повышению инвестпривлекательности территорий. Результаты этого увидим в конце 2020 года, - подчеркивает Виктория Казакова. - В частности, после подведения итогов муниципального инвестрейтинга 23 октября мы обобщили и начали внедрять практики территорий-лидеров. Приоритетны все группы инвесторов, но в ближайшей перспективе на муниципальном уровне прорыв сможет обеспечить именно малый и средний бизнес. По данным исследования, проведенного совместно с УрФУ, инвестиционно активны 75 процентов МСП. Как стимулировать местные предприятия вкладывать деньги, подскажет муниципальный инвестстандарт. Кроме того, документ дополнен информацией о действующих мерах поддержки инвесторов, всего их 23, в том числе прямые финансовые инструменты.

В СОСПП полагают, что активизировать инвестпроцесс можно за счет более широкого применения инвествычета на вложения в основные средства. Напомним, что такую льготу на Среднем Урале с 1 января 2020 года будут предоставлять только участникам приоритетных инвестпроектов в сфере туризма и нацпроекта по повышению производительности труда.

- Необходимо снизить порог входа в нацпроект хотя бы на 100 миллионов рублей. Это даст приток за счет средних предприятий, которые имеют годовой оборот меньше 400 миллионов. Во-вторых, у нас есть идея создать площадку, клуб для общения участников проекта. Сегодня они каждый сам по себе, по сути, изобретают велосипед, решая одни и те же проблемы, - подчеркнул Михаил Черепанов.