Умер пострадавший на Лубянке сотрудник правоохранительных органов

Сотрудник правоохранительных органов, который накануне получил ранения в перестрелке у здания ФСБ России на Лубянке, скончался в больнице.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ. Там напомнили, что еще один сотрудник был убит на месте преступления. Всего в четверг в ходе инцидента пострадали еще четыре человека, в том числе "одно гражданское лицо". Об их состоянии ничего не известно. Сам стрелок был убит.

В СКР рассказали, что установлена личность напавшего на сотрудников правоохранительных органов. Это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. О его мотивах не сообщается. Их должно выяснить следствие.

Для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, напомнили в пресс-службе СКР.