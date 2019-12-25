Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Соцсети заполнили ролики, снятые пассажирами поезда "Таврия", который ночью в среду проехал по мосту через Керченский пролив. Состав отправился в путь в минувший понедельник с Московского вокзала Санкт-Петербурга и спустя сутки прибыл на станцию Тамань-Пассажирская.

На Крымском мосту поезд был уже глубокой ночью, но пассажиры в вагонах практически не спали, многие хотели запечатлеть исторический момент на фото и видео-камеры, смартфоны.

За 10 минут до въезда на мост люди примкнули к окнам. "Уважаемые пассажиры, сейчас поезд начнет движение по Крымскому мосту", - сообщил по громкой связи начальник поезда. Пассажиры затихли, а свет в коридорах погас. И вот, состав уже под арками, которые подсвечены в цвета российского флага.

"Испытываю сейчас эйфорию. Событие сравнимо с проходом первого поезда по маршруту Москва - Санкт-Петербург", - цитирует ТАСС Юрия Багриновцева.

Поезд "Таврия" преодолел 19-километровый участок по Крымскому мосту примерно за 30 минут. Машинист специально снизил скорость, чтобы все, кто в тот момент не спал, могли насладиться моментом. В 09:25 состав прибудет в город Севастополь.