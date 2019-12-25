Во время движения по Крымскому мосту поезд "Таврия" замедлил ход

Пассажиры первого поезда, проследовавшего по Крымскому мосту, рассказали, что машинист специально снизил скорость, чтобы все, кто в тот момент не спал, могли насладиться моментом.

Правда, как сообщила наша коллега Мария Голубкова, которая находилась в одном из вагонов состава, глубокой ночью (а происходило все в половине третьего по местному времени) разглядеть в темноте удалось не очень много - в основном, отсвет фонарей моста в волнах далеко внизу.

Напомним, двухэтажный пассажирский поезд № 7 "Таврия" отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в минувший понедельник, 23 декабря. Движение по 18-километровому Крымскому мосту заняло примерно полчаса.

"Поезд мог идти гораздо быстрее, но специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли полюбоваться арками моста, ярко освещенного цветами российского триколора", - рассказали ТАСС в информационном центре "Крымский мост".

Расстояние между остановками "Тамань-Пассажирская" и "Керчь-Пассажирская" состав преодолел за 50 минут. В Севастополь он прибудет в среду в 09:25.