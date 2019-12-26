Берите, не пожалеете. Пять лучших смартфонов 2019 года

В 2019 году вышло немало хороших смартфонов. Некоторые из них - откровенно проходные, пусть обладающие флагманскими характеристиками, другие - безнадежно устаревшие. Мы выбрали пять моделей, которые или определяют будущее индустрии, или ярче других демонстрируют, какие тенденции царят на рынке.

1. iPhone 11 Pro. Первый смартфон Apple c шириком и телевиком одновременно. Да, это все было в китайских смартфонах, начиная с Huawei Mate 20, но только у Apple переключение между объективами реализовано максимально органично и удобно, то есть бесшовно и плавно (а не скачкообразно, как у многих китайцев), и качество снимков как всегда на высоте.

Добавьте к этому отличную автономность, которая реализована не только за счет более емкого аккумулятора (за счет чего аппарат прибавил бы в весе и размере), но и благодаря программной оптимизации - и получится шикарный флагман. Хоть и дорогой - от 70 тысяч рублей. Но зато актуальный еще лет пять, пока будут приходить обновления iOS.

iPhone 11 Pro. Фото: Stephen Lam/Reuters

2. Redmi Note 8T. Просто находка для фанатов Xiaomi/Redmi, которым не хватало бесконтактных платежей Google Pay. В этом аппарате есть модуль NFC, который так ценят в России (а в Китае - не так, поскольку там в ходу оплата по QR-коду). Приятно, что в Xiaomi решили порадовать отечественных покупателей и выпустили специальную версию Redmi Note 8, которую можно изящно прикладывать к платежному терминалу.

За цену от 10 тысяч рублей в комплект входят нетоповый, но очень достойный процессор Snapdragon 665, аккумулятор на 4000 мАч, четыре камеры для обычной, портретной, широкоугольной и макросъемки. Обновление Android - гарантировано, конкурентов со схожими характеристиками - практически нет. Поищите сами на "Яндекс.Маркете".

Redmi Note 8T. Фото: Xiaomi

3. Samsung Galaxy S10e - это единственный приличный "компактный" смартфон на Android с современной начинкой. Слово "компактный" взято в кавычки, потому что обычно под ним подразумевается аппарат с пятидюймовым экраном или даже поменьше, а у Samsung Galaxy S10e - 5,8-дюймовая матрица. Но у остальных дисплей еще больше - кажется, что про любителей небольших устройств все попросту забыли.

Аппарат имеет четкий AMOLED-экран с круглым вырезом под фронталку, двойную основную камеру, сканер лица, дополненный обычным дактилоскопическим сенсором, 6/128 гигабайт памяти, свежайший Android. Это компактный аппарат, шустрый и ненапряжный, который будет регулярно обновляться и не застрянет в тесном кармане.

Galaxy S10e. Фото: Федор Казаков/РГ

4. Huawei Mate 30/Pro. Дело не только в крутецких характеристиках - мощной камере и топовом процесоре, - но и в том, что это первый флагман компании, в котором она делает ставку на собственные сервисы, а не на Google Play, Gmail и YouTube.

Эта история началась не очень-то красиво - еще весной на Huawei наложили санкции, а Google запретила ей использовать собственные мобильные сервисы, благодаря которым смартфон вообще приобретает ценность в глазах покупателя. Это магазин приложений Google Play, карты Google, почта Gmail, музыкальный сервис, облачное хранилище - в общем, целая экосистема, удобная для пользователя.

Смартфоны Huawei оставили без нее, и компания была вынуждена вкладывать миллиард долларов в собственный аналог. Уже сейчас существуют собственный каталог приложений, музыкальный сервис, видеосервис, облачный диск. Кстати, в списке приложений уже много российских, а вот фейсбука и инстаграма пока нет. Но китайцы намерены договориться со всеми крупными разработчиками.

Хочется, чтобы у Huawei все получилось - и не в пику Google (которая, возможно, стала заложницей обстоятельств), а просто потому, что рынку нужна конкуренция.

Стоимость в России - 70 тысяч рублей по предзаказу.

Huawei Mate 30 Pro. Фото: Huawei

5. Motorola Razr и Samsung Galaxy Fold получили одно место на двоих - оба представлены в 2019 году и оба эксплуатируют одну и ту же идею смартфона со складным экраном. Если Galaxy Fold складывается наподобие книги и в сложенном состоянии напоминает размерами обычный толстый смартфон, то Motorola Razr выполнена в форм-факторе "ракушка" и имеет более компактные габариты, что-то вроде карманного зеркальца. Galaxy Fold оснащен 7,3-дюймовым экраном, Razr - 6,2-дюймовым.

Складной аппарат от Samsung начинен топовым железом и стоит в России 160 тысяч рублей. Конкурент от Motorola - не такой навороченный, но и обойдется дешевле - в 1499 долларов (около 93 тысяч рублей). Но дело не в цене, а в том, что с этих двух устройств начнется новая эпоха смартфоностроения. Конечно, сейчас гибкие экраны могут быть недостаточно надежны, но уже через год ситуация может измениться кардинально, и половина населения земли перейдет на складные устройства, занимающие минимум места в кармане. И "компактным" будут называть не iPhone 8, а смартфон с экраном в два раза больше. Просто он будет сложен вдвое.