На Украине нашли "кладбище" желтых "Запорожцев"

"Кладбище" лифтбеков ЗАЗ-1103 "Славута" образовалось на одной из стоянок в городе Энергодар Запорожской области. Снимки, на которых видно почти два десятка гниющих под пасмурным небом машин желтого цвета, появились в паблике "Украинские автомобили" в Facebook.

Очевидно, это "Славуты", которые отработали свой век в такси. Не исключено, что оператор службы перевозок обанкротился либо просто списал эти ЗАЗы в утиль из-за изношенности. Некоторые автомобили полностью разукомплектованы, часть лишилась стекол и фар, большинство - проржавели насквозь.

Предполагается, что это "Славуты" в стандартных комплектациях. Они оснащались 62-сильными двигателями объемом 1,2 литра.

Эту модель некогда легендарный Запорожский автозавод выпускал с 1999 по 2011 год. Автомобиль обладал скромными габаритами: длина 3 980 мм, ширина 1 578 мм, высота 1 425 мм при колесной базе в 2 320 мм. Кроме мотора 1.2 ее оснащали также агрегатом объемом 1,3 литра. До 2006 года они были карбюраторными, затем получили инжектор. Всего было выпущено около 140 тысяч "Славут".

Напомним, в настоящее время на Украине проходит процедура санации ЗАЗа. Часть его производственных корпусов уже выставлена на продажу. Однако завод продолжает работать, выпуская небольшими сериями пригородные и городские автобусы, а также - штучно - легкие коммерческие автомобили на базе моделей Lanos и Vida. Кроме того, запорожские автостроители приступили к производству мобильных офисов на базе шасси китайской компании Sinotruk.