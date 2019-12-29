Более 300 региональных изданий стали в этом году творческими партнерами нашей газеты

Проект, который творчески объединил "Российскую газету" и областные, городские, районные, региональные СМИ, действует чуть больше года. В нашем дружном "коллективе" уже более 300 изданий из 50 регионов страны.

А началось все в сентябре 2018 года с письма "Урюпинской правды" главному редактору "Российской газеты" Владиславу Фронину. В нем коллеги просили разрешения использовать в своем издании материалы "Российской газеты", "РГ - Недели", сайта и исторического журнала "Родина", соблюдая закон и не нарушая авторские права.

Редактора газеты Ольгу Шушлебину пригласили в Москву. Ольга прошла небольшую стажировку в нашей газете. Посмотрела, как работает сайт, верстаются полосы ежедневной газеты и "РГ-Неделя". На редакционной планерке рассказала, как воспринимает "Российскую газету" региональный читатель. И даже написала собственный материал для "РГ - Недели".

После всего этого было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими изданиями. Оно стало первым в большом проекте контент-партнерства "Российской газеты" с региональными СМИ. Положило начало перспективному сотрудничеству и взаимопомощи между федеральным и региональными изданиями.

Главный редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина у настоящего сокровища - архива газеты за 100 лет. (2018 год) Фото: Юрий Снегирев/РГ

Сегодня все это стремительно развивается. Мы подписываем договоры с новыми региональными, районными и городскими СМИ, как печатными, так и электронными, телевизионными. В новом году ждем, что к нам в "Российскую газету" поступит значительно больше новостей и статей из регионов, которые будут размещены на всех наших площадках и носителях. И, конечно, продолжим поставлять свою информацию, развивать все начатые проекты. Наши партнеры по-прежнему по утрам будут получать тематические подборки материалов из опубликованных номеров и комментарии федеральных чиновников и ведущих экспертов.

После того как стажировку в "Российской газете" прошла редактор "Урюпинской правды", к нашему партнеру за новым опытом отправился обозреватель "РГ". И написал об этом увлекательную статью в "РГ".

Двери "РГ" всегда открыты для неравнодушных журналистов, которые хотят не просто самовыражаться, но и помогать своим читателям разбираться в стремительном потоке информации, в современных законах, политике и экономике. Быть в курсе культурной жизни страны, региона, города.

"РГ" готова помогать своим партнерам решать проблемы, возникшие в регионах. За этот год коллеги из региональных СМИ не раз делились с нами своими острыми проблемами по разным темам: от равнодушия чиновников к нуждам людей до нецелевого использования бюджета и воровства. Сотрудничество в этом направлении обязательно продолжится.

Наши двери также открыты для всех, кто стремится совершенствовать свое мастерство. Кто учится сам и готов учить своих читателей соблюдать "гигиену медиапотребления". Кто прокладывает умные, полезные для читателей, безопасные информационные маршруты в Сети. Без фейков и подтасовок. Конечно, масштабы федерального и районных, областных, городских изданий разные. Но нам есть чему учиться друг у друга, брать на вооружение, адаптировав под свои особенности и интересы читателей.

Главный редактор "Тосненского вестника" Илья Гогуа работой журналиста "РГ", который временно устроился к нему стажером, остался очень доволен. И наш "стажер" тоже. А как еще узнаешь о жизни партнеров и поймешь, какая им нужна информационная поддержка? Фото: Юрий Снегирев

Как это делается

Учим друг друга завоевывать читателя и побеждать в конкурсах

Вот это - номер!

У нас нет от вас секретов

В "Российской газете" специально для партнеров проводят стажировки по всем направлениям, связанным с печатной прессой и интернет-журналистикой. Это интересно и главным редакторам, и корреспондентам, и дизайнерам.

Сергей Дружинин, гендиректор - главный редактор газеты "Марийская правда" (Марий Эл):

- На стажировке была руководитель отдела дизайна Ирина Бородянская. Она получила новые полезные знания и уже применяет их на практике.

Наш дизайн заметно улучшился. Плюс ее научили хитростям обработки фото. Ирина даже провела семинар для верстальщиков районных газет, где поделилась приобретенными у вас знаниями.

Наталья Лымарь, главный редактор газеты "Курская правда":

- Журналисты "Российской газеты" охотно делились своими профессиональными секретами и приемами. Поддержали наши начинания, дали советы. Дни стажировки стали продуктивными, подтолкнув нас к переменам.

Наталия Колыванова, гендиректор - главный редактор газеты "Грани" (Чувашия):

- Наш редактор Дмитрий Новак за неделю успел поработать в отделах экономики и политики, был на планерке, где обсуждают номер газеты. Для нас это очень ценно. Замечательный проект для региональных СМИ, скажу я вам!

Спроси министра

Своим партнерам "Российская газета" предоставляет возможность участвовать в интервью с министрами и главами федеральных ведомств. И публиковать их ответы в своих изданиях.

На "Деловом завтраке" в "РГ" вице-премьер Татьяна Голикова отвечала на вопросы и наших партнеров. Скриншот izvmor.ru

Юлия Калинина (Измайлова), главный редактор газеты "Молодой ленинец" (Пенза):

- Всей редакцией мы внимательно изучили полосу по итогам "Делового завтрака" с вице-премьером Татьяной Голиковой, на котором прозвучал вопрос от "Молодого ленинца".

Хорошо, что региональное издание имеет возможность напрямую задавать вопросы чиновникам федерального уровня и получать развернутые ответы. Остросоциальные темы "Деловых завтраков" волнуют и наших читателей. Теперь мы можем освещать их, используя новый источник информации - официальный и достоверный.

Анжела Голубчикова, главный редактор газеты "Тагильский рабочий" (Свердловская область):

- Как же приятно было узнать, что мы стали участниками "прямой линии" с главой наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным. Чаще всего нам очень сложно получить комментарий от руководителей высокого ранга на "горячие" вопросы. Спасибо за возможность поучаствовать в интересном деле.

Олег Шевцов, гендиректор Издательского дома "Мир Белогорья" (Белгородская область):

- Читатели газет "Белгородская правда" и "Белгородские известия" интересуются не только жизнью своего региона, но и ситуацией у соседей - в первую очередь Курской и Воронежской областей.

Проект "Экономика ЦФО" от "Российской газеты" позволяет региональной редакции получить такую информацию, в том числе - доступ к ведущим экспертам из соседних регионов. Кроме того, конкурентное преимущество "РГ" как федерального издания - возможность показать ситуацию в экономике "с высоты птичьего полета" - существенно дополняет конкурентное преимущество регионального СМИ - близость к местной аудитории.

Почувст­вуй страну

Мы публикуем статьи партнеров, которые интересны и федеральному читателю. Они выходят во всех изданиях "РГ". Большой резонанс имела статья "Амурской правды" о незаконной добычи золота "Проба терпения". Корреспондент "РГ" встретился с ее главным редактором Еленой Павловой.

Главред "Амурской правды" Елена Павлова: В "РГ" вышла наша статья о золотодобытчиках. Фото: Газета "Амурская правда"

Ваша газета является лидером по публикациям в "РГ" и "РГ - Недели". Елена, как вы думаете, почему?

Елена Павлова: Материалы наших журналистов выходят без правок, и это говорит и об уровне "Амурской правды", и о таланте ее сотрудников.

Да и нельзя судить о жизни страны только по сводкам МЧС. Приятно, что "РГ" отбирает наши материалы, рассказывающие о проблемах, людях. И вся страна читает о том, что происходит в Амурской области. Это очень важно.

Что в первую очередь дает региональной газете такое медиапартнерство?

Елена Павлова: Это очень полезный обмен опытом. Мы внимательно читаем "РГ", берем материалы, комментарии экспертов на сайт. Для нас это хорошая поддержка, вселяющая уверенность. Мы чувствуем, что для обеих сторон это не просто формальное сотрудничество, не игра в одни ворота. Мы используем материалы "РГ", и наши публикации выходят в главной газете страны, что для нас большая честь. Я считаю, это пример эффективного сотрудничества регионального печатного издания и федерального.

И выйдут без задержки на утро как всегда "Российская газета" и... Поздравляем наших коллег-партнеров с Новым годом! Присоединяйтесь! Фото: Алексей Бурло/ РГ

Результат

Тираж вырос в 1,5 раза

Наталья Мифтахутдинова, гендиректор медиахолдинга "Вечерний Магадан":

- Считаю, считаю, что работа на издание федерального уровня способствовала и продолжает способствовать моему профессиональному развитию.

Те знания, которые я получила за год благодаря коллегам из дальневосточного филиала "РГ" Татьяне Дмитраковой и Инессе Доценко, существенно помогли не только мне, но и нашим журналистам, с которыми я делилась приобретенным опытом.

Появилось новое видение на планирование номеров, подбор материалов и информационного контента, что принесло нам существенные результаты.

За последний год наш тираж вырос в полтора раза. Увеличилась посещаемость нашего сетевого издания. Так что вектор нами был выбран правильный, и мы планируем двигаться дальше.

Конкурс

Наши - первые

В этом году в десятку лучших газет России вошли "Амурская правда" и "Красный Север" (Салехард, Тюменская область - ЯНАО). Конкурс проводил Союз журналистов России и журнал "Журналистика и медиарынок". В нем участвовали более 100 региональных, районных и городских газет.

Коллеги

Вместе пишем о законах, книгах и еде

Мечты сбываются

С нашими партнерами мы создали совместные спецпроекты: по пенсионному законодательству, кулинарии, истории, литературе. Они помогли расширить информацию по этим темам и более эффективно распорядиться фактами, которые есть у каждого издания.

Спецпроект по литературе создан с газетой "Рязанские ведомости". На ее сайте выходят самые интересные и неожиданные материалы "Российской газеты", портала "ГодЛитературы.РФ", исторического журнала "Родина".

Газета "Рязанские ведомости" (Рязань, Рязанская область) - Галина Зайцева, главный редактор:

- Когда мы получили предложение принять участие в "Годе литературы-2019" - проекте "Российской газеты", то согласились сразу же. Мечту о подобном разделе на сайте "Рязанских ведомостей" мы вынашивали давно. Хотели открыть свой клуб литераторов, но не хватало сил, времени, да и такого материала, который бы был интересным, весомым, зримым, уникальным, который бы давал пищу уму. Поэтому участие в этом проекте считаем просто подарком. Он сразу же привлек внимание и наших литераторов, и тех, кто интересуется литературой, и преподавателей-филологов. У него появились свои постоянные читатели. В их числе: писатель Людмила Анисарова, которая не пропускает ни одной "новинки" этого проекта. А мы, благодаря ему, смогли выйти со своими авторами на трибуну, которую предоставила нам "Российская газета"

В "Пензенской правде" выходит спецпроект, повышающий знания по пенсионному законодательству. Эксперты "РГ" отвечают на вопросы читателей партнера.

Газета "Пензенская правда" (Пенза, Пензенская область) - Павел Шишкин, главный редактор:

- Проект оказался для нас очень полезным. Во-первых, экономия сил и времени, мы в короткий срок, без проблем получаем выверенную, актуальную информацию, которую на месте пришлось бы еще и выбивать. Во-вторых, работа на имидж и авторитет издания - развернутые комментарии такого характера, ответы на вопросы полученные от федеральных экспертов, аудитория воспринимает с большим доверием. Еще один плюс - информация эта для региона эксклюзивна, а значит, мы получаем хорошее конкурентное преимущество перед другими изданиями. За что большое спасибо нашим партнерам из "Российской газеты".

Регулярно в "Советской Чувашии" выходит спецпроект по новым законам. "Публикации о законопроектах, общественных и партийных инициативах, и как итог - о том, что вступает в силу, - одна из самых сильных сторон "РГ", - говорит гендиректор - главный редактор издания Владимир Васильев. - Что-то подобное мы пытались сделать сами. Но были проблемы с федеральными законами. Партнерство с "РГ" все расставило на места. Рубрика очень популярна, у нее хорошие просмотры в сетях".

В преддверии юбилея Победы с "Областной газетой" (Свердловская область) запущен спецпроект по истории. На сайте создали баннер, собрали статьи разных лет из "Родины", связанные с областью.

"Областная газета" (Екатеринбург, Свердловская область) - Дмитрий Полянин, главный редактор:

- С газетой мы сотрудничаем с самого начала проекта "Партнеры", поднимаем много общих тем. Мы хорошо работаем с местными новостями, но хуже разбираемся с федеральными, а информация от "РГ" позволяет, например, отслеживать, как идет реализация нацпроектов по регионам России. Очень ценная для нас возможность - задать вопросы гостям "Деловых завтраков", проходящих в "РГ". Так, когда началась "мусорная реформа", мы через пресс-центр газеты задали вопрос министру природных ресурсов и экологии - получили ответ. И после этого у нас в регионе тарифы на уборку мусора были снижены.

По мнению Дмитрия Полянина, партнерство "РГ" с региональной прессой сулит обеим сторонам хорошие перспективы.

А в газете "Районные вести" (ст. Тацинская, Ростовская область) выходит кулинарная рубрика - "Блюдо выходного дня". Для нее мы делаем подборки рецептов "РГ" и "Родины", связанные с событиями в мире, России и Ростовской области.

АО "Сахамедиа" (Якутск, Республика Саха (Якутия)) - Алексей Чертков, генеральный директор:

- Информационное партнерство с "РГ" - это как глоток свежего воздуха для нас, коллектива регионального государственного медиахолдинга. В регионе, особенно таком далеком и суровом в климатическом отношении, как Якутия, особенно ощущается добрая поддержка коллег, ценность и важность достоверного контента, который является главным в нашей работе. Не стану скрывать - мы многому учимся у "РГ": быть актуальными, объективными, востребованными нашим читателем. Стажировка в стенах "РГ" нашего сотрудника позволила ему набраться новых компетенций, чтобы занять должность главного редактора сахаязычной газеты со 100-летней историей. Меня, как руководителя медиахолдинга поразило то, с какой чуткостью и отзывчивостью вы относитесь к нашим вопросам, быстро реагируете на запросы, оказываете практическую помощь и поддержку.

Газета "Борьба" (Калач-на-Дону, Волгоградская область) - Елена Ломакина, главный редактор:

- Да простят меня коллеги за вольности в использовании профессионального сленга, но колонки во всю высоту полосы по ее внешней стороне, отделенные от остального материала разделительным пробелом (линейки в этом случае не используем), я никак не хочу называть "стояками". Я их называю "крыльями". Это же здорово, когда у газеты есть крылья!

Имя им - "Последние новости". По большей части здесь публикуется, конечно, информация о событиях районного масштаба - на то мы и "районка", бывают региональные. Разбавлять все это федеральными было не интересно. От этого будто дурно пахло "перепечатками". Но проект по официальному партнерству с "РГ" все изменил. Использовать новости из рассылки "Российской газеты" здорово по многим аспектам: при соблюдении несложных условий договора не нарушается авторское право; новости "жгут", потому что они свежайшие; они работают на читабельность, потому что актуальны и насущны; они не требуют траты времени на факт-чекинг.

Узнала я о проекте на одном из региональных совещаний редакторов. Опытом поделилась моя коллега из Урюпинска Ольга Шушлебина, с инициативы которой все и началось. Решила включиться в проект с нашим изданием. Что поразило - моментальная реакция "РГ", все документы оформили в считанные дни, сертификат гордо повесили на стену, баннер - на сайт.

Теперь мой редакторский день начинается с письма из "Российской газеты". Обзор берется в сортировку. В первую очередь то, что на мой взгляд интересно нашей целевой интернет-аудитории, отправляется на электронные площадки газеты: сайт и странички в соцсетях. Во вторую (то, что интересно уже подписчикам печатного варианта) обрабатывается под формат газеты. В третью - резонансная и обсуждаемая населением информация обязательно сопровождается "Экспресс-опросом" - в газетном варианте мини-интервью по теме с несколькими представителями различных фокус-групп. И, наконец, четвертая область применения - это мессенджер-информирование одной из самых больших профессиональных групп. Дело в том, что для оперативного и полезного обмена информацией в этом году я создала группу в WhatsApp с руководителями всех образовательных учреждений района. Теперь информация из школ, детских садов и центров у "Борьбы" - самая свежая, моментальная, а вот новости из рассылки "РГ" из раздела "Образование" не всегда актуальны для основной целевой аудитории, зато бесценны для учителей и воспитателей. В эту группу они и отправляются прямиком из рассылки. А также интересная справочная информация: для литераторов - о поэтах и писателях, для географов - о новых открытиях, и так далее. Очень помогает ежемесячная рубрика о вступивших в силу изменениях в законодательство. Раньше на ее подготовку с помощью интернет-ресурсов уходила уйма времени, теперь - несколько минут.

И еще один безусловный плюс очевиден в этом комментарии - возможность районщика сказать свое слово на федеральном уровне. А это немало.

Газета "Новый путь" (с. Дебесы, Удмуртская республика) - Юлия Кардопольцева, главный редактор:

- Хочу отметить продуктивность нашего партнерства. В частности, это касается нового взгляда на подачу журналистских материалов вашего издания и их адаптация на контент нашей газеты. Некоторые публикации "Российской газеты" мы берем за основу своих аналитических материалов. Также ваш опыт помогает нам сформировать актуальные темы, касающиеся России в целом и Дебёсского района в частности. Это статьи о новинках законодательства, например, закон о валежнике, социальная сфера (например, тема ТКО) и многое другое. Кроме этого, ваша инфографика также полезна в нашей работе. Многие из тем мы взяли на заметку и планируем использовать в своих материалах, обязательно покажем вам, как это будет выглядеть на наших страницах. Еще одним плюсом я бы назвала заголовки материалов "Российской газеты", которые задают нам своего рода планку. Можно сказать, что вы сами того не подозревая, даете мастер-классы журналистского мастерства.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"